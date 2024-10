« Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » Un outil ludique pour découvrir un secteur d’avenir

Article réalisé dans le cadre d’un partenariat

L’industrie française est un secteur d’avenir, mais qu’en connaît-on réellement ? Loin des idées reçues et du cliché des Temps Modernes, l’industrie innove et se développe tout en réduisant son impact environnemental. Et elle propose une myriade de métiers, ouverts aux filles comme aux garçons, suivant tous les niveaux de formation. Pour la faire découvrir, « Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » propose aux collégiens, lycéens et étudiants un outil ludique et pédagogique inspiré des jeux-vidéo. Les classes peuvent s’y inscrire dès le 9 septembre. Pourquoi pas la vôtre ?

Qu’est-ce-que « Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » ?

C’est un métavers ludique, pédagogique et innovant, construit avec l’Éducation Nationale. Son objectif ? Faire découvrir aux collégiens, lycéens et étudiants une industrie française moderne, digitale et respectueuse de l’environnement à travers le jeu. Mais aussi susciter des vocations en mettant en avant des métiers qui ont du sens et la diversité des parcours, ainsi qu’en ouvrant virtuellement – et physiquement – les portes des sites industriels.

Sa nouvelle saison, « Les Secrets du Technodôme », offre un panorama étendu, avec 7 régions industrielles françaises.

En 2023, son univers avait attiré plus de 52 000 participants, grâce à trois mondes (industries de Méditerranée, de Nouvelle-Aquitaine et industries de la transition énergétique à l’échelle nationale). Il était enrichi de plus de 500 contenus interactifs, pédagogiques et ludiques – vidéos, quiz et échanges en visio avec des professionnels issus des 120 entreprises industrielles partenaires.

Comment accéder à « Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » ?

L’accès à cet outil est 100% gratuit. Il est accessible sur ordinateur, tablettes et smartphones depuis son site internet, sans nécessité de téléchargement, mais aussi via application mobile, disponible sur iOS et Android.

Quelles nouveautés en 2024 ?

Avec « Les Secrets du Technodôme », « Forindustrie, l’Univers extraordinaire » fait le plein d’innovations, tout en gardant les codes des jeux-vidéo dont il s’inspire.

Cette année, les participants pourront explorer non pas 3 mais 7 mondes immersifs . Les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Normandie et Auvergne Rhône-Alpes rejoignent les industries de Méditerranée, de Nouvelle-Aquitaine ainsi que celles de la transition énergétique à l’échelle nationale dans cette aventure. Chacun des mondes mettra en avant les spécificités des industries de son territoire.

Pas de place pour le déjà-vu ! Les mondes de Méditerranée et de la transition énergétique se sont développés et ont fait peau neuve, avec un tout nouveau design .

. Pour la première fois, un fil conducteur narratif a été intégré, métaphore de l’histoire industrielle française entre désindustrialisation et reconstruction, enjeux environnementaux et protection de ses savoir-faire.

entre désindustrialisation et reconstruction, enjeux environnementaux et protection de ses savoir-faire. Cette nouvelle saison offre également un gameplay enrichi, avec des quêtes secondaires, toujours plus d’objets cachés ou encore la personnalisation de robots. Dans chaque monde, l’accent sera mis sur les personnalités emblématiques et les monuments du patrimoine régional.

Le monde de l’industrie d’Auvergne Rhône-Alpes

Le monde des industries de la transition énergétique

Du 18 novembre au 6 décembre,

participez avec vos élèves au Grand Défi interclasses !

« Forindustrie, l’Univers Extraordinaire » est labellisé Semaine de l’Industrie.

Du 18 novembre au 6 décembre, les classes inscrites pourront participer au Grand Défi en cumulant des points via les interactions avec les contenus, ainsi que 5 quêtes inédites.

Les classes ayant eu le plus de points ou ayant créé le plus beau robot remporteront des visites de sites industriels (PME et grands groupes) au printemps 2025.

De nombreux outils accessibles aux enseignants

Le site de propose une page dédiée aux enseignants et un espace de documentation. Plusieurs ressources y sont disponibles pour les aider à se préparer à la navigation sur la plateforme.

Dans le cadre du catalogue de formation du ministère de l’Éducation Nationale pour les équipes pédagogiques, une présentation de l’outil est également proposée à leur intention. 9 sessions en ligne sont disponibles du 10 septembre au 7 novembre.

Pour plus d’informations, une newsletter est aussi publiée chaque mois.