Nomination au cabinet de la ministre

C’est désormais officiel, la rectrice de l’académie de Limoges Carole Drucker-Godard est nommée directrice de cabinet au ministère de l’Education nationale. Professeure des Universités en Sciences de Gestion, Carole Drucker-Godard était rectrice depuis 2020.

Le chef de cabinet est Rémi Leleu. Ce dernier marque la main de Gabriel Attal au ministère. En effet, Rémi Leleu était le chef de cabinet adjoint de Gabriel Attal après avoir été chef de cabinet de la Secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du SNU.

Du côté de Matignon, au pôle éducation nationale, enseignement supérieur, recherche, jeunesse et sports, la conseillère technique de Michel Barnier sera Cécile Laloux, déjà présente depuis plusieurs premiers ministres.

Journal officiel