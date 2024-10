Podcast : la laïcité au cœur de l’école

Dans un podcast sur le site de l’Ifé sont invités pour parler de la laïcité dans l’école Stéphanie Hennette-Vauchez professeure en droit public à l’université Paris Nanterre et membre senior de l’Institut universitaire de France et Ismaël Ferhat, professeur à l’université Paris Nanterre, membre du Centre de recherches en Éducation et Formation (CREF) et chargé de mission laïcité à l’INSPE de Versailles

Le lien