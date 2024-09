Les sciences font leur rentrée à Rennes

Ce mercredi 18 septembre, à 14h30, Les Champs Libres de Rennes invitent les enseignants du premier et du second degré. Au programme : découvrir l’offre de l’Espace des sciences, du Musée de Bretagne et de la Bibliothèque de manière privilégiée, et échanger avec les équipes de médiation pour construire des projets.

Les professeurs peuvent venir accompagnés de leurs enfants de 5 à 12 ans, une animation leur sera proposée, il convient de le préciser lors de la réservation. Pour participer à cet après-midi pédagogique, il est nécessaire de réserver via le formulaire de contact, et au 02 23 40 66 00.

Toute l’année 2024-2025, aussi, des médiateurs sont disponibles pour des interventions dans les collèges d’Ille-et-Vilaine, sur différents thèmes scientifiques en SVT, physique-chimie, mathématiques, technologie. Les réservations de créneaux sont actuellement ouvertes.

l’invitation du 18 septembre 2024

Les Champs Libres