Les musées de la Marine ont le vent en poupe et vous donnent rendez-vous ce week-end, le 21 et le 22 septembre, pour les 41ème journées européennes du patrimoine autour du thème Le patrimoine maritime. Ces journées constituent également le lancement d’une programmation spéciale à l’occasion de l’Année de la Mer, autour des défis maritimes d’aujourd’hui et de demain.

Le musée national de la Marine ouvre exceptionnellement ses portes, gratuitement, les samedis 21 et dimanche 22 septembre 2024, pour un week-end qui met à l’honneur le patrimoine maritime, matériel et immatériel.

Au programme : des visites flash, des chants de marin, des contes et légendes, un atelier en accès libre dès 3 ans pour découvrir l’art des nœuds. Et dimanche la possibilité de visiter aussi les réserves du musée situées à Dugny en Seine-Saint-Denis, mais sur réservation au 01 53 65 69 48 et contact@musee-marine..fr

Chaque musée en région ouvre aussi, ses portes, gratuitement lors de ce week-end exceptionnel, et propose des animations spécifiques. Quelques temps forts : à Brest, reconstitutions historiques pour découvrir la marine et la vie de château il y a cinq siècles, visites guidées Tonnerre de Brest ; à Port-Louis démonstrations pour utiliser un gilet de sauvetage et un radeau de survie ; à Rochefort, lectures de textes évoquant le paysage régional, l’univers et le patrimoine maritimes, les grands voyages, visite du jardin d’Utopies ; à Toulon, célébration du 80ème anniversaire du débarquement de Provence.

Les JEP au Musée national de la Marine

Les JEP à Brest

Les JEP à Port Louis

Les JEP à Rochefort

les JEP à l’arsenal de Rochefort

Les JEP à Toulon