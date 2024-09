Richard Laganier conseillera Michel Barnier pour l’éducation

Le cabinet du premier ministre, Michel Barnier, s’étoffe d’après le Journal officiel du 17 septembre. Richard Laganier, actuel recteur de l’académie Nancy-Metz, est nommé conseiller sur les questions d’éducation, enseignement supérieur et recherche à Matignon. Richard Laganier est spécialiste de la gestion des risques hydrologiques et a été impliqué à l’association Planète Sciences. Ancien recteur de l’académie de Nice entre 2019 et 2022, il a présidé l’université de Guyane auparavant.

