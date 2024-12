Stages et ateliers gratuits au Cube Garges

Dès décembre et pour toute l’année, le Cube Garges annonce que les ateliers de pratiques numériques et les stages de vacances sont désormais gratuits, mais la réservation est obligatoire.

Au programme actuellement : Ateliers de pratiques numériques le 7 décembre pour les 7-10 ans, et le 14 décembre pour les 14-17 ans. Atelier Premiers pixels pour les familles avec enfants de 3 à 6 ans, le 7 décembre. Atelier Labo ados pour les jeunes à partir de 12 ans, le mercredi 11 décembre. Atelier Arts plastiques et numériques pour les adultes les vendredis 13 et 20 décembre. Ateliers de sciences fiction Sleep for Earth , tout public, le mercredi 18 décembre.

Le Cube Garges