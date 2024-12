Festival international du film d’éducation d’Evreux : un cinéma qui fait grandir !

Créé en 2004, le Festival international du film d’éducation d’Evreux poursuit la même ambition citoyenne : proposer à des publics de plus en plus diversifiés des films exigeants (90 longs et courts métrages, documentaires, animations, programmes ‘jeunesse’), venus des 5 continents, autour des problématiques d’éducation, d’enfance, de transmission culturelle ou générationnelle, de lutte contre les discriminations…Fondé à quelques-uns, alors parrainé par la PPJ, l’ENPJ et les CEMEA, le Festival se renforce par le soutien engagé des collectivités publiques et des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Pour une exposition maximale en salle du 3 au 7 décembre à Evreux, poursuivie en ligne jusqu’au 31 décembre. Un festival fidèle à l’esprit initial se poursuivant sous d’autres formes –cinéma itinérant, festival ‘hors les murs’- pour s’installer dans les maisons rurales, les centres sociaux, les prisons…

Objectif constant : faire découvrir le cinéma, un cinéma porteur de sens qui fait grandir en culture, en citoyenneté et en ouverture sur le monde.

2024 : Programmation généreuse, conférences stimulantes, jeunes webreporters

En compétition le FIFE offre une sélection de films de fiction de réalisateurs, jeunes talents ou cinéastes confirmés, originaires cette année de tous les coins de la planète : Ouzbékistan, France, Allemagne, Canada, Argentine, Mexique ; même éclectisme du côtédes documentaires : République tchèque, Italie, France, Belgique, Arabie Saoudite.

Courts métrages documentaire s et de fiction confirment le souci d’un regard sur les nouvelles générations. Comme la programmation de films dédiés aux élèves du primaire et du collège avec séances spéciales en salle.

Des conférences-débats permettent à tous les publics adultes –éducateurs, travailleurs sociaux, membres de la communauté éducative- de réfléchir ensemble et d’enrichir leur engagement. Avec un thème différent à chaque session : 1. Les nouvelles formes de familles et de parentalités. 2. Prévenir le sexisme et le harcèlement à l’école. 3. Educations, jeunes enfants et précarité.

Pendant les jours du Festival (et en amont), les jeunes sont incités à créer autour des films sélectionnés et des réalisateurs invité : critiques de films, entretiens avec certains cinéastes, réalisations de courts-métrages…à retrouver, pour certaines productions, dès maintenant sur le blog du site.

Le Festival international du film d’éducation d’Evreux porte bien son nom et pratique, dans le plaisir et l’intelligence du partage, l’éducation au cinéma avec et pour les jeunes.

Samra Bonvoisin

Festival international du film d’éducation-Evreux du 3 au 7 décembre 2024, en ligne du 9 au 31 décembre.