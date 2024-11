Latin : une démarche plus moderne et plus accessible

Depuis quelques années, les éditions des Belles Lettres offrent aux amoureux de la langue française, aux latinistes (petits et grands) une nouvelle collection « Les Petits Latins » qui réjouit ceux qui ne veulent pas oublier les origines de la langue de Molière. Au moment où certains bataillent pour remettre le latin obligatoire dès la 6ème afin de ne pas le réduire à des séances de déguisement, il est plus qu’urgent de rendre hommage à ces petits latins en les achetant, en les lisant, en les offrant.

Quid novi ? Les fascicules d’étymologie ont souvent été l’outil de travail préféré des latinistes et Les mots latins de Fernand Martin ont ainsi trainé dans les cartables. Mais là, ces 100 mots latins pour bien écrire 1000 mots français de Jean Pruvost offre une démarche plus moderne, plus accessible dans un écrin jaune pâle. Voilà de quoi nous mettre en appétit avec cette première série qui parcourt les principales racines latines de A à H. Un voyage lexical qui démarre sous le signe de la littérature avec à chaque nouvelle racine une citation d’un classique de Térence à Saint Jérôme, puis la racine latine qui éclaire tous ces mots que nous avons adoptés et que nous connaissons plus ou moins. L’occasion de se rafraîchir la mémoire mais aussi de faire de belles découvertes.

Comment deviner le lien entre le clou et le clafoutis ? Les particularités orthographiques prennent aussi tout leur sens sous la plume de l’auteur. Enfin, l’article se termine par un rapide encadré qui offre une ouverture sur un point de civilisation en lien avec la racine… mais qu’on aurait volontiers voulu plus long.

Une présentation aérée, claire qui ne lasse pas et peut répondre à l’attente de tous.

Bénédicte Leriche

100 mots latins pour bien écrire 1000 mots français

Ed La Vie des Classiques septembre 2024

ISBN 2377751067

