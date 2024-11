Unsa éducation : le gouvernement doit agir pour la protection des enfants

Lors de la journée mondiale consacrée à la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (ce lundi), l’UNSA Éducation alerte le gouvernement sur une situation inquiétante et sur le nombre insuffisant des personnels médico-sociaux pour prévenir et accompagner les élèves. Pour le syndicat, le budget 2025 n’est pas à la hauteur. Il rappelle dans un communiqué que « l’augmentation des personnels sociaux et de santé de la maternelle au lycée est la 18ème préconisation de la CIIVISE qui relève que seulement 18 % des visites médicales à 6 ans et 62 % des bilans infirmiers à 12 ans étaient réalisés en 2020 » et qu’« un suivi des 82 préconisations réalisées un an auparavant indiquait que bon nombre d’entre elles n’étaient pas réalisées dans le secteur de l’éducation : dispositifs de signalement, formation au repérage des violences sexuelles, mise en œuvre de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle… »

