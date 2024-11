2h de sport en plus dans les collèges : « complexe et pas soutenable »

L’effet JO n’aura pas lieu. L’effet BO a coupé court au dispositif 2h d’activité physique et sportive en plus par semaine au collège. « Le bilan des deux premières années d’expérimentation dans 715 établissements volontaires a démontré la pertinence de la mesure pour les collégiens éloignés d’une pratique régulière, sa complémentarité avec l’éducation physique et sportive (EPS) et l’offre des associations sportives scolaires. Toutefois, le dispositif est perçu encore comme complexe à mettre en œuvre et sa généralisation à l’ensemble des 7 000 collèges n’apparaît pas soutenable », peut-on lire dans le bulletin officiel d7 novembre.

« C’est pourquoi, il a été décidé de recentrer ce dispositif, gratuit pour les familles, sur les seuls collèges classés en REP/REP+, territoires où le taux de licence est le plus faible ». Malgré la volonté du médaillé olympique Léon Marchand, les lignes n’ont pas bougé à ce sujet aux ministères concernés.

Du pragmatisme…

Le ministère a envoyé un communiqué le 15 novembre suite à la polémique sur les réseaux sociaux. « Cette expérimentation a montré des forces, mais également des fragilités dans le déploiement qu’il convient d’évaluer avant d’aller plus en avant dans la démarche. La focalisation du dispositif sur les réseaux d’éducation prioritaires depuis la rentrée est un ciblage pragmatique ».

