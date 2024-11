Des visites poétiques nocturnes à la lueur des bougies, au musée Zadkine

Le musée Zadkine invite à découvrir sa nouvelle exposition lors de visites poétiques nocturnes à la lueur des bougies ! Il propose des déambulations dans l’exposition « Modigliani/Zadkine, une amitié interrompue » à la nuit tombée, éclairées à la lueur des bougies et menées par une comédienne. La pénombre révèlera les œuvres des deux artistes tout en faisant entendre leurs voix à travers la lecture de certains de leurs écrits et de leurs contemporains…une plongée dans l’ambiance de l’atelier de Modigliani qui avait coutume d’éclairer ses sculptures à la lueur des bougies.

La nouvelle exposition s’intéresse à l’amitié qui unissait le sculpteur Ossip Zadkine au peintre Amedeo Modigliani. À travers près de 90 œuvres, peintures, dessins, sculptures, documents et photographies d’époque, elle propose de suivre les parcours croisés des deux artistes, dans le contexte mouvementé et fécond du Montparnasse des années 1910 à 1920. Elle fait dialoguer, pour la première fois, les œuvres de Modigliani et de Zadkine, mettant en évidence leur parenté d’inspiration mais également leurs divergences. Le parcours retrace en cinq sections, les étapes d’une amitié d’exception, depuis les débuts parisiens des deux artistes jusqu’à la mort de Modigliani en janvier 1020. Il met en avant les cercles de sociabilité communs des deux artistes à Montparnasse ainsi que le rôle pris par Zadkine dans l’édification posthume du mythe Modigliani. La dernière section interroge le rapport des deux artistes à l’architecture et offre une évocation spectaculaire du projet de temple à l’Humanité, rêvé par Modigliani.

Le musée prévoit des visites en famille de l’exposition, le samedi 7 et le dimanche 8 décembre. Il propose aux professeurs des visites commentées par un conférencier qui s’adapte au niveau des jeunes, écoliers, collégiens ou lycéens. Il est nécessaire de réserver : zadkine.reservations@paris.fr

L’exposition « Modigliani/Zadkine, une amitié interrompue » :

https://www.zadkine.paris.fr/fr/modigliani/zadkine-une-amitie-interrompue-lexposition-est-ouverte-du-14-novembre-2024-au-30-mars

Les offres scolaires :

https://www.zadkine.paris.fr/fr/activites/groupes-scolaires