Un symposium international sur « L’enseignement des mathématiques dans le monde » est organisé le 18 novembre à l’Institut Henri Poincaré de 18 à 20 heures à Paris.

Il confrontera des études de cas du Canada, de la Chine, du Royaume-Uni et de la France et s’interrogera sur les évolutions en matière d’enseignement des mathématiques dans l’enseignement primaire et secondaire.

Il est organisé dans le cadre et suite à la publication du n°93 de la Revue internationale d’éducation de Sèvres .

Lieu : Amphithéâtre Charles Hermite – Bât. Borel – RDC

11 rue Pierre et Marie Curie

75231 Paris Cedex 05