Les rencontres de l’Education Artistique et Culturelle à La Courneuve

Mercredi 20 novembre 2024 se tiennent les rencontres de l’Éducation artistique et Culturelle de 9h-17h au Centre culturel Jean-Houdremont La Courneuve (93).

Ces premières Rencontres de l’EAC engagent une réflexion en croisant les regards sur les conditions de réussite et les difficultés des projets artistiques et culturels mis en œuvre dans le Premier degré. Les différents acteurs partageront leurs expériences à travers des temps de travail en intermétiers. Entre Culture et Éducation nationale, comment construire dans le 1er degré à l’échelle d’un territoire une offre conciliant les enjeux propres de chacune des parties prenantes pour faire mieux ensemble dans une ambition partagée de démocratisation ?

Depuis 8 ans, la Direction des affaires culturelles de la Ville de La Courneuve et la circonscription de l’Éducation nationale mettent en œuvre un ambitieux Plan d’éducation artistique et culturelle (PEAC) dans le 1er degré avec une cinquantaine de partenaires culturels, reconnu par l’octroi du label « Ville 100 % EAC ».

Deux grands témoins :

–Marie-Christine Bordeaux : Professeure des universités, spécialiste de l’EAC, auteure avec F. Deschamps de Éducation artistique, l’éternel retour ? Une ambition nationale

à l’épreuve des territoires (2017)

– Julien Netter Maître de conférences en sciences de l’éducation, auteur de Culture et inégalités à l’école. Esquisse d’un curriculum invisible (2018). Qu’est-ce qui s’apprend en EAC ?

Publics : Enseignants, professionnels de l’art et de la culture, chercheurs, agents des collectivités, parents d’élèves.

