Le vendredi 4 octobre sera la journée mondiale des enseignants. Cette année, l’UNESCO a choisi le thème « Valoriser les voix des enseignants : vers un nouveau contrat social pour l’éducation. » Pour l’UNESCO, il s’agit de « mettre en avant le rôle central des enseignants dans la formation de l’avenir de l’éducation et l’urgence d’incorporer leurs perspectives dans les politiques éducatives et les processus décisionnels. » Une série de discussions et d’activités centrées sur le renforcement du rôle des enseignants et la reconnaissance de leurs contributions à l’éducation aura lieu au siège de l’UNESCO à Paris.

Cette journée s’inscrit dans la suite logique des travaux menés par l’UNESCO montrant la nécessité de valoriser la profession enseignante. Un rapport conjoint de l’UNESCO et de l’équipe internationale sur les enseignants pour l’éducation 2030 (disponible en anglais) montre comment les enseignants sont les vecteurs du changement et de la transformation sociale vers un monde plus durable.

Mettre les enseignants au centre de la transformation de l’éducation

Pour sensibiliser les décideurs et le grand public au rôle essentiel que jouent les enseignants et l’enseignement dans la transformation des systèmes éducatifs, l’équipe spéciale internationale sur les enseignants a lancé une campagne mondiale de communication identifiable par le mot-dièse « teachermissing ». L’idée est de réclamer davantage de soutien et une évolution des représentations sociales en faveur de la profession enseignante. Cette campagne se fixe, notamment, les objectifs suivants : « Faire valoir la nécessité d’adapter les systèmes éducatifs afin de soutenir les enseignants en tant que garants du changement […] en instaurant des conditions de travail qui favorisent l’innovation et la motivation et en revalorisant la profession. […] Valoriser la profession enseignante en attirant l’attention sur la manière dont les professeurs peuvent favoriser la transformation des systèmes éducatifs nécessaire à la réalisation des objectifs à l’horizon 2030. » Une démarche qui pourrait inspirer la nouvelle équipe ministérielle de l’éducation. Les bureaux, rue de Grenelle, se trouvent à trois stations de bus du siège de l’UNESCO.

Stéphane Germain

