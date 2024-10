La Suède sauvage se découvre au Petit Palais

Le Petit Palais invite à découvrir la Suède sauvage et ses animaux à travers une exposition inédite consacrée à l’artiste Bruno Liljefors, où se mêlent peintures, dessins et photographies. Les jeunes sont très attendus à cet événement, en famille ou avec leurs enseignants.

Bruno Liljefors ( 1860-1939) considéré à son époque comme le prince des animaliers, est une figure incontournable de la scène artistique scandinave à la fin du 19ème siècle.

Le parcours de l’exposition, à la fois chronologique et thématique, aborde les différents aspects de l’art de Liljefors, de ses inspirations et influences jusqu’à sa technique de travail très singulière.

L’artiste s’est donné pour but de révéler la beauté de la nature suédoise et son énergie vitale. Pour cela, il installe ses ateliers au plus près des espaces sauvages. Il arpente les landes, les marais, les forêts profondes. Il met au point toutes sortes de dispositifs pour observer les animaux dans leur vie quotidienne, sans être vu. Excellent acrobate et gymnaste, il grimpe dans les arbres, à des hauteurs vertigineuses, afin d’atteindre les nids des oiseaux…Il est ainsi en mesure de visualiser les moindres détails de la vie des animaux au quotidien. Les paysages le captivent aussi. À travers la nature sauvage, c est l’âme de la Suède que l’artiste révèle dans son œuvre.

Des visites guidées et des conférences sont programmées pendant toute la durée de l’exposition, jusqu’au 16 février 2025. Des visites guidées sont aussi proposées aux familles avec enfants à partir de 7 ans, le samedi et pendant les vacances scolaires. Un atelier est prévu pour les 7-10 ans, Dessiner les animaux, le mercredi et pendant les vacances scolaires.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour une visite commentée par un conférencier du musée qui s’adapte au niveau des jeunes. Toutes les activités se réservent : 01 53 43 40 36 et petitpalais.reservation@paris.fr

L’exposition « Bruno Liljefors. La Suède sauvage »

Les groupes scolaires