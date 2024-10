À Toulouse, la science se fête autour du lac

Dimanche 6 octobre, le quartier Reynerie accueillera l’événement Un dimanche au bord du lac, organisé dans le cadre de la Fête de la Science par Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse. Un large choix d’activités en plein air : ateliers créatifs et scientifiques, jeux, spectacles de rue, visites, rencontres avec des chercheurs autour des sciences, ballades pédagogiques…un après midi festif en accès libre et gratuit.

Le programme