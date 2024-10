À l’occasion de la Fête de la Science, le Musée national de l’Éducation propose deux rendez-vous gratuits en lien avec l’exposition « Fantastique physique ! ».

Samedi 5 octobre à 15h, La science en jeux, une visite thématique dans les réserves et des jeux en famille, il est nécessaire de s’inscrire : 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Samedi 12 octobre à 15h, Tout feu, tout flamme : quelle résistance des matériaux au feu ? Une rencontre-conférence.

Dimanche 13 octobre à 15h, le musée invite petits et grands à une visite guidée gratuite de l’exposition « Fantastique physique ! ». Cette exposition présente, jusqu’au 30 septembre 2026, plus de 130 objets exceptionnels, instruments spectaculaires, manuels scolaires, photographies, travaux d’élèves… selon trois sections thématiques, l’optique, les poids et mesures, et l’électricité. Des expériences et des manipulations sont aussi proposées aux visiteurs de tous âges, dans le but de rendre la physique…fantastique !

L’exposition est accessible à partir du cycle 2. Des ateliers sont prévus après la visite : Décomposition des couleurs pour le cycle 2, Couleur lumière pour les cycles 3 et 4, De l’électricité dans l’air pour les cycles 2 et 3, Mesures sur mesure pour les cycles 3 et 4. Toutes les activités doivent se réserver : munae-reservation@reseau-canope.fr

