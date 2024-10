Qui veut devenir enseignant ?

A partir de ce mardi 1eroctobre, à 12 heures jusqu’au jeudi 7 novembre 2024, 12 heures, heure de Paris, les inscriptions aux concours de recrutement d’enseignants pour la session annuelle 2025 sont ouvertes. C’est aussi l’ouverture de l’ensemble des concours administratifs, des personnels d’encadrement et des personnels sports et jeunesse. Les épreuves écrites des concours externes et des troisièmes concours auront lieu entre les mois de février et avril.

