Sélection des 10 ressources pédagogiques de la semaine

Céline, Morgane et le découpage des étiquettes en maternelle

Depuis plusieurs années Frédéric Grimaud cumule des centaines d’heures d’entretiens de professeurs des écoles, qui parlent de leur métier, qui disent comment ils organisent leur travail, qui détaillent les choix qu’ils font lorsqu’ils sont en classe. Parfois, ils ne sont pas d’accord entre eux et parfois aussi, ils se disputent. Cette chronique exposera chaque semaine deux points de vue, deux manières de faire, de deux professeurs des écoles. Aucun des deux n’a raison, aucun des deux n’a tort, mais ils assument ne pas faire exactement la même chose … et ce faisant ils font vivre leur métier.

Écouter des podcasts en CP et apprendre à en parler

L’académie de Nantes propose une ressource pour faire passer des élèves de CP du statut d’auditeurs d’un podcast à celui de créateurs de contenu audio. Ce projet, mené dans une classe de CP de l’école Charles Bénier à Angers a pour but de présenter leur podcast préféré aux parents de la classe et aux autres élèves de l’école. Les podcasts et la démarche sont à écouter sur le site.

Delphine Séchet : utiliser les technologies douces en enseignement scientifique

Que recouvre la technologie douce ? Comment transmettre aux élèves la notion d’impact environnemental faible ? Delphine Séchet, enseignante de SVT au lycée de l’Essouriau aux Ulis (91) « co-construit un support destiné à faciliter les révisions avant une évaluation de fin de séquence en terminale enseignement scientifique ». En lien avec l’INRIA, l’enseignante a choisi des outils qui utilisent des fichiers légers et qui limitent les transferts entre serveurs. Cela permet « une écriture sans distraction en séparant le fond de la forme ».

SVT : un dossier sur l’insomnie

Un dossier complet sur l’insomnie est accessible sur le site de l’Inserm. En complément des notions étudiées sur le système nerveux au collège et au lycée, ces publications en ligne apportent un éclairage conséquent sur les déficits involontaires de sommeil. « 15 à 20 % de la population est atteinte d’insomnie, selon les études », rappelle l’institut.

Loup, qui es-tu ?

Qui sont ces loups des « plus dangereux », que Perrault, dans la moralité du Petit chaperon rouge, décrit « sans bruit, sans fiel et sans courroux », et qui suivent « les jeunes Demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles » pour les manger ? Surgissent-ils vraiment du fond des bois ? « Privés, complaisants et doux », ne semblent-ils pas déjà confortablement installés dans la place, familiers, peut-être même… familiaux ? Et si le danger en effet se tenait tapi là, tout près, moins « dans la forêt » que « dans le foyer » ?

Travailler en français contre la peste brune

« Dans votre vie de tous les jours, quel que soit votre âge, que pourriez-vous faire pour empêcher qu’adviennent ces matins bruns de sinistre mémoire ? » Telle est la question finale d’une séquence menée en 3ème par Laïla Methnani au collège Jean Lachenal à Faverges en Haute-Savoie.

Trouver « le roman de ses rêves » en moins de 3 mn

Un parcours ludique pour proposer une sélection de romans ajustés aux souhaits des adolescent·es : c’est ce que propose Benjamin Martin, professeur-documentaliste à Paris. « Il peut être complexe de recommander un livre aux collégiens en raison de la diversité de leurs goûts et intérêts. (…) Nous avons tendance à recommander toujours les mêmes livres, ce qui peut laisser les élèves sur leur faim littéraire.

Nouveauté : apprendre l’anglais avec Essie en élémentaire

25 films d’animation vont être publiés par le Réseau Canopé tout au long de l’automne et sont accompagnés de fiches pédagogiques et flashcards pour les classes de l’école élémentaire. Le pitch : « Essie, une fillette impertinente et imaginative, raconte ses petits tracas à son chat Neko. Pour oublier ses soucis, Essie dispose d’un super pouvoir. « Et si… »

Comment former les enseignants aux racismes ?

Le nouveau numéro des Cahiers pédagogiques traite des racismes et de l’école. « La thématique est certes présente dans les programmes scolaires, mais l’analyse reste insuffisante et peu ajustée aux évolutions des savoirs issus de la recherche en sciences humaines et sociales, quand elle n’est pas tout simplement absente dans la plupart des apprentissages sur la question », indique Françoise Lorcerie, directrice de recherches honoraire à l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans qui coordonne ce dossier avec Francine Nyambek-Mebenga, maitresse de conférences à l’Inspé.

Podcast sur l’éducation prioritaire

Dans ce montage vidéo de 20 minutes, les curieux trouveront des paroles d’enseignant.es et de chercheuses à Marseille. « Une approche par l’éducation prioritaire » est un film conçu à partir du podcast « Docs sur l’Éduc, la parole à celles et ceux qui font l’école » réalisé par Alain Barlatier. Cette présentation est consacrée au métier d’enseignant et à la conception du système scolaire.

