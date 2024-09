Métamorphoses pour les 6-11 ans à la Cité des sciences et de l’industrie

La Cité des sciences et de l’industrie présente jusqu’au 24 novembre 2024, « Métamorphoses ». Cette exposition temporaire dédiée aux enfants âgés de 6 à 11 ans propose une palette d’expériences contemplatives, interactives, collectives et participatives, valorisant la curiosité naturelle des jeunes pour le monde qui les entoure, selon des méthodes tirant profit des derniers progrès des sciences de l’éducation. Elle invite les enfants à s’interroger sur l’être et sur son rapport au temps. Le parcours de l’exposition est libre, invitant l’enfant à passer d’un univers à l’autre en fonction de ses envies. La scénographie plonge à chaque fois les visiteurs dans un univers immersif singulier : La forêt merveilleuse, Mon beau miroir, Le monde des ombres, Mille et un regard…

Un copieux dossier pédagogique de 50 pages est à la disposition des enseignants du cycle 2 et du cycle 3. Il propose une description précise de l’exposition, de son propos et de son contenu ainsi que de nombreuses ressources utilisables par les professeurs. Il suggère des pistes de travail avant et après la sortie, par niveau et discipline : français, enseignements artistiques, éducation musicale, éducation physique et sportive pour le cycle2 ; et pour le cycle 3, français, arts plastiques, éducation physique et sportive, sciences et technologie. Des activités pluridisciplinaires ou transversales sont aussi conseillées.

La Cité des sciences et de l’industrie propose aux groupes scolaires des médiations. Grandir : Le grand chamboulement ! du CP au CE2, Métamorphoses du vivant, du CP au CM2, Mission arctique, du CE2 à la 6ème, et Transformations du corps, du CM1 à la 6ème. Il est nécessaire de réserver les activités pédagogiques, resagroupescite@universcience.fr

