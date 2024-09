Baisse alarmante de l’utilisation des préservatifs chez les jeunes

Le rapport de l’OMS en date du 29 août 2024 alerte sur la baisse, dans des proportions inquiétantes, de l’utilisation des préservatifs en Europe chez les jeunes. Cette évolution des comportements expose en particulier les plus fragiles sur le plan socio économique à un risque important de grossesses non désirées, avortements non sécurisés, et infections sexuellement transmissibles.

Face à ce constat alarmant, le rapport exhorte les pouvoirs politiques et les autorités sanitaires et scolaires à agir sans plus attendre, et à travailler à la mise en place d’une éducation volontariste, complète et de qualité, à la sexualité qui aille « au-delà de la simple délivrance d’informations » et offre aux jeunes des « espaces sûrs pour discuter de questions telles que le consentement, les relations intimes, l’identité de genre et l’orientation sexuelle ».

Compte-rendu du rapport de l’OMS