Motion de censure : la ministre Anne Genetet, bientôt ministre démissionnaire ?

Trois petits tours et puis s’en vont… A quelques jours de la mobilisation du 5 décembre 2024 et moins de trois mois après sa difficile formation, le gouvernement pourrait déjà tomber. Le Premier ministre a déclenché lundi 2 décembre le 49.3 sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui permet de faire adopter un texte sans vote de l’Assemblée nationale, en engageant la responsabilité du gouvernement. La gauche a confirmé qu’elle déposerait une motion de censure, que le Rassemblement national voterait. L’éphémère ministre Anne Genetet est donc déjà sur la sellette. Quels dossiers laissera-t-elle en attente ?

Des dossiers sur le bureau Rue de Grenelle

Le ou la prochaine ministre de l’Éducation nationale va hériter des sujets brûlants qui doivent être votés mi-décembre : brevet des collèges 2025, l’acte 2 de la réforme du choc des savoirs avec des modifications de programmes, labellisation des manuels, groupes de besoin de la 6e à la 3è. Le programme d’éducation à la sexualité dont il est beaucoup question ces dernières semaines sera-t-il voté ? Au lycée aussi a été annoncée une épreuve de mathématiques pour tous les élèves en 1ère générale et technologique.

Jour de carence ?

Jeudi 5 décembre 2025, une intersyndicale appelle à une journée d’action et de mobilisation contre l’instauration de trois jours de carence, la suppression de la GIPA, le gel de la valeur du point d’indice et la suppression de postes. Les organisations syndicales appellent à défendre le service public et contre ses attaques de la part du gouvernement. Perte de pouvoir d’achat, effectifs de classe, fermetures de postes, un manque de moyens humaines comme financiers figurent parmi les arguments avancés pour l’appel à mobilisation dans l’Éducation nationale.

Une politique constante malgré l’instabilité ministérielle

Le quinquennat est fortement marqué par une instabilité ministérielle : la Rue de Grenelle a déjà connu 5 ministres en deux ans. Pourtant, la politique menée se caractérise par sa cohérence, malgré l’opposition des personnels de l’Education nationale comme des familles mobilisées contre la réforme du Choc des savoirs.

Qui pour la Rue de Grenelle après Pap Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudea Castera, Nicole Belloubet et Anne Genetet ? Qui sera la 6ème ministre de l’Éducation nationale du quinquennat ?

Djéhanne Gani