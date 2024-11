Education : les 10 actualités de la semaine du 18 au 22 novembre 2024

Retrouvez sur cette page une sélection de 10 articles sur l’actualité de l’éducation publiés cette semaine.

Une professeure porte plainte contre Nicolas Sarkozy pour diffamation et préjudice moral

« J’ai décidé d’entreprendre cette action en justice car malheureusement c’est de plus en plus facile de cracher sur les fonctionnaires, en particulier sur les professeurs ». Suite aux déclarations de l’ancien président de la République, Sandrine Faure, enseignante de Mathématiques depuis 14 ans, a décidé de porter plainte contre Nicolas Sarkozy. Ce dernier lançait début novembre sur BFM « Le statut du professeur des écoles : c’est 24 heures par semaines, 6 mois de l’année. Eh oui ! Entre les vacances et les week-ends ! »

Lire la suite

Najat Vallaud-Belkacem à Educatech : « L’école ne peut pas vivre en mode avion »

En quoi éduquer au numérique est-il un combat contre les inégalités ? L’Ecole est-elle un sanctuaire ? Les questions et les échanges furent nombreux lors de la table ronde du Café pédagogique au salon Educatech. L’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem est revenue sur son plan numérique pour l’école et souhaite une convention citoyenne consacrée au temps de l’écran.

Lire la suite

Les communs numériques pour la pérennité des ressources

« Les communs numériques constituent l’une des priorités de la stratégie du numérique pour l’éducation ». Au salon Educatech, il a aussi été question de l’intérêt des communs numériques pour l’action publique. Alexis Kauffmann (DNE) et Emma Ghariani (DINUM) ont eu un discours incisif sur la question. « De l’argent public pour financer des codes publics », clament-ils.

Lire la suite

Les groupes de niveaux dans le viseur du Conseil d’Etat

Le coup de grâce des groupes de niveaux viendra-t-il du Conseil d’Etat ? Sur la forme, le ministère doit revoir sa copie pour maintenir cette mesure phare du choc des savoirs. Monique de Marco, ancienne enseignante, et sénatrice écologiste de la Gironde avait déposé le 24 avril 2024 un recours auprès du Conseil d’Etat contre le Choc des savoirs. Le rapporteur public du Conseil d’Etat vient de demander l’annulation des groupes de niveaux et a rendu publiques ses conclusions mercredi après-midi. La sénatrice répond à nos questions après avoir pris connaissance des arguments.

Lire la suite

Académie de Lyon : « une attaque syndicale inadmissible »

« C’est une attaque syndicale inadmissible et une remise en question de la liberté d’expression syndicale » explique Patrice Chapat après la commission administrative paritaire académique (CAPA) qui s’est tenue vendredi 15 novembre. Ce professeur dans un lycée professionnel de l’académie de Lyon est un militant syndical à la CGT, membre élu au CA de son établissement. Il est aujourd’hui sous la menace d’une sanction disciplinaire, « sur des bases purement syndicales » affirme-t-il.

Lire la suite

Paul Vannier sur le privé sous contrat : « On a un système qui est obsolète, opaque et hors-cadre légal »

« La loi Debré ne prévoit qu’un dialogue direct entre l’État et l’établissement, elle ne prévoit aucun intermédiaire », note le député Paul Vannier qui dénonce « un dialogue de gestion chaque année entre le SGEC et le ministère de l’Éducation nationale tout à fait opaque. Il n’en existe aucun compte-rendu ». La question du financement de l’école privée sous contrat est à nouveau débattue à l’Assemblée nationale. Le député Paul Vannier (NFP) présente aujourd’hui mercredi 20 novembre 2024 une proposition de loi visant à la refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat. L’idée est de garantir la mixité sociale.

Lire la suite

1 collège sur 4 a mis en place des groupes de niveaux

Quels sont les effets de la réforme des groupes de niveau-besoin dans les collèges et dans quelles proportions et selon quelles modalités a-t-elle été effectuée ? Le SNES publie les résultats de sa deuxième enquête sur l’application de la réforme et ses effets dans les collèges. Le ministère a annoncé la phase 2 de la Réforme et son élargissement aux classes de 4e et 3e. Selon une enquête du SNES toujours ouverte aux personnels publiée le 19 novembre 2024, ce sont 26% des collèges qui ont mis en place des groupes de niveau, la formule du regroupement par niveau (homogène) n’a donc pas été retenue massivement par les établissements.

Lire la suite

Augmentation importante des décrocheurs sportifs au collège

Maxime Travert, professeur des universités à l’INSPE d’Aix Marseille, à propos du redéploiement du dispositif « deux heures en plus au collège » invite à partir d’un bon diagnostic ! En effet, plus que l’accès à la pratique il s’agit de penser le maintien dans la pratique passant par la nécessité de repenser nos pratiques pour réconcilier les jeunes et le sport.

Lire la suite

Maths : les garçons plus forts dans la gestion de données ?

« En mathématiques, à la rentrée 2024, le score moyen des garçons est supérieur à celui des filles, il s’élève à 254 points contre 244 pour les filles, soit une différence de 10 points », indique le rapport de la Depp sur les évaluations nationales en 4ème. Comme en 6ème, le lien entre le niveau de maîtrise et le profil social de l’établissement est aussi très marqué. Toutefois, les résultats des tests sont susceptibles d’avoir une influence sur les pratiques pédagogiques sur seulement 30 % des profs de maths.

Lire la suite

Destruction de l’enseignement professionnel au profit de la formation en apprentissage

« Avec 36 % de ruptures de contrat du CAP au BTS, l’apprentissage patronal c’est l’excellence et l’eldorado » demande Christian Sauce : des milliards d’euros, mais pour qui, les apprentis ou leurs employeurs ? Dans cette tribune, Christian Sauce, professeur retraité de l’Éducation nationale et spécialiste de l’enseignement professionnel dénonce la « propagande » de l’État vis-à-vis de l’apprentissage et sa politique en sa faveur, au détriment de la formation professionnelle. Il apporte des éléments d’analyse sur l’apprentissage, « l’emploi le plus aidé de l’histoire du monde ».

Lire la suite

En soutenant le Café pédagogique, vous accompagnez un média indépendant. Depuis 2001, grâce à vous, le Café pédagogique vous accompagne au quotidien sur les chemins tortueux de l’École. Nous sommes présents dans les classes pour faire connaître vos réalisations. Vous pouvez nous soutenir par un abonnement à 5 euros par mois.

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.