Un week-end festif au musée des Beaux-Arts de Lyon

Le musée des Beaux-Arts de Lyon propose aux familles un week-end festif, samedi 16 et dimanche 17 novembre, de 14h à 17h45.

Au programme : des jeux autour de l’art et des musées, 8 jeux vidéo pour explorer le geste de peindre, un escape game à partir de 6 ans.

Des activités ludiques sont aussi prévues : le vendredi 22 novembre avec des visites insolites du musée, à la nuit tombée, avec une lampe de poche, et le week-end du 23 et 24 novembre avec des promenades gustatives mêlant plaisir intellectuel et voyage sensoriel.

Le week-end jeux

Le musée des Beaux-Arts de Lyon