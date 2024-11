Financement de l’école privée : de moins en moins de chances de se croiser !

Les jeunes issus de milieux sociaux différents ont de moins en moins de chances de se rencontrer à l’école. C’est le constat chiffré réalisé à partir de plusieurs études récentes par la revue Vers l’Education nouvelle des Ceméa. Alors que l’enseignement public est de moins en moins financé et recrute proportionnellement moins d’enseignants que le privé sous contrat (dont les postes sont portant financés par l’Etat), la cohésion sociale est mise à mal. Est-ce un projet politique ? Le résultat en tout cas est là avec des écarts croissants d’Indice de Position Sociale dit une étude documentée produite par la DEPP sur la ségrégation sociale.

La Revue Vers l’Education nouvelle s’adresse aux enseignant.es et aux éducateurs.trices qui souhaitent s’informer sur l’actualité de leur secteur, travailler leur posture pédagogique afin de rendre les publics qu’ils accompagnent plus autonomes et coopératifs, trouver des idées d’activité et de jeux, débattre…

Au sommaire du nouveau numéro notamment :

Le choix de l’éducation , un grand entretien de Philippe Meirieu, auteur de Rallumons les lumières

, un Un reportage dans un Potager participatif où se rencontrent des élèves de primaire et des habitant.es du quartier

Un article qui décrypte les raisons des affinités entre réseaux sociaux, jeux en ligne et adolescence Moi… en mieux ?

