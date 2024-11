Primaire : deux livres pour parler d’amour

Deux albums choupinous pour parler d’amour avec les tout-petits. Dans le premier, un petit ours en colère veut partir au bout du monde. Dans l’autre, c’est le monde entier qui dit son amour au petit personnage de l’histoire.

« Je t’aimerai jusqu’au bout du monde », de Ronda Armitage, ill. Victoria Turnbull, Ed. Les arènes jeunesse

« Quand Petit Ours a renversé son lait ce matin, Maman Ours s’est fâchée. Et Petit Ours a pleuré… »

Alors Petit Ours décide de partir, loin, très loin, au bout du monde puisque sa maman ne l’aime plus. Petit Ours s’inquiète quand même des conséquences de son départ : Maman Ours sera-t-elle triste ? La suite du livre est tout le dialogue qui s’instaure entre eux deux. Un dialogue merveilleux, dans lequel la maman répond avec amour et poésie à l’enfant : « je serai si triste que je pleurerai jour et nuit. Je verserai des larmes si grosses qu’elles formeront une mer immense. Les vagues m’appelleront : Maman Ours, pourquoi pleures-tu ? et je leur dirai : Mon enfant chéri est parti, aide-moi à le retrouver. Et les vagues porteront mes mots aux créatures des profondeurs. » De même Maman Ours en appellera au vent, aux arbres, aux jouets de l’enfant. A chacun elle répètera sa tristesse, et chacun ! Une douceur inouïe se dégage de ce récit qui démarre sur une situation de conflit dans laquelle les enfants se reconnaissent bien. Les illustrations toutes tendres participent aussi de cette identification à Petit Ours, avec l’intérieur de la caverne des ours aménagée en douillet chez-soi, et le vaste monde rempli de personnages tout mignons. L’enchâssement des dialogues, la question de la réalité du voyage, de la compréhension fine des situations, en font un album beaucoup plus subtil qu’on ne pourrait croire. La construction en randonnée permet cependant aux enfants de s’approprier le récit en prenant tour à tour la place de Petit Ours ou celle de sa maman.

« On t’aime ! », de Sujean Rim, Ed. Rue du Monde

« Tu es aimé-e par le soleil… qui éclaire ton visage si radieux. » Mais aussi par l’herbe, les fleurs, les insectes, les oiseaux, le vent, la lune, les étoiles… Quel plaisir de suivre ce petit personnage aux oreilles de lapin de page en page, recevant chaque nouvelle déclaration « tu es aimé-e par… » avec bonheur dans sa découverte du monde. Pied nu dans l’herbe pour en apprécier la douceur, penché sur les fleurs, un insecte au creux de la main, dansant avec les oiseaux… Avec un joli final qui donne de la place à celui qui lit l’histoire ! Un album qui fait l’éloge de notre place dans la nature et offre de l’amour à chaque page : réconfortant, doux et joyeux. Les illustrations colorées croquent délicieusement la vie des tout-petits et leur exploration du monde, qu’ils soient en train de sauter dans des flaques, d’avancer timidement vers des vagues, ou de grimper aux arbres. Voilà, nous : on t’aime ! petit livre qui distribue le bonheur !

Marianne Baby