Crayon noir – Samuel Paty, histoire d’un prof : une BD pédagogique

Décerné depuis 2017 par l’association Lire la société, France Culture et la chaine de télévision LCP, le prix Etudiant de la BD politique a été attribué samedi 27 avril 2024 à Valérie Gounet, autrice et historienne, et Guy Le Besnerais, illustrateur, pour Crayon noir – Samuel Paty, histoire d’un prof. Publié en octobre 2023, trois ans après la mort de Samuel Paty, et quelques jours avant celle de Dominique Bernard, lui aussi assassiné dans un attentat terroriste, ce roman graphique, nourri de plusieurs années d’investigation, analyse avec précision l’engrenage tragique qui a conduit à l’horreur tout en s’inscrivant dans une démarche pédagogique. On peut découvrir sur le site de l’APHG la proposition de ressource et retour d’expérience très riche de Marie Cuirot, enseignante d’histoire géographie et histoire des arts, qui permettra à chacun.e d’entrer dans l’œuvre afin de construire son propre parcours pour ses élèves. [ article publié le 3 mai 2024]

Crayon noir – Samuel Paty, histoire d’un prof. Aux éditions Studio Fact

Pour un usage pédagogique de Crayon Noir sur le site de l’APHG