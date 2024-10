Concours National sur l’Histoire de la Colonisation et de la Guerre d’Algérie

L’objectif du Concours National sur l’Histoire de la Colonisation et de la Guerre d’Algérie est de faire participer les élèves volontaires. Le sujet est cette année : la vie quotidienne en Algérie 1830-1962. Le concours est organisé par l’association A2CGA, des enseignants qui veulent établir un lien entre la recherche et les établissements du second degré. Elle a été fondée le 12 juin 2023 à l’Institut du Monde Arabe.

Plus d’informations sur cette page