Cinéma : festival du Film Social dans 30 villes de France

Pour sa 6ème édition, le Festival du Film Social, sous l’impulsion de l’association ‘La 25ème image’, invite tous les spectateurs à découvrir dans les salles dédiées à l’initiative 22 films inédits et ce, dans la plupart des régions de France, avec l’appui de partenaires institutionnels, mutualistes et associatifs.

Les œuvres choisies par les organisateurs (fictions et documentaires confrontés à des jurys de professionnels d’horizons différents) sont portées par la même ambition : ‘donner à voir les invisibles’ de notre société. Au diapason avec l’objectif premier du FFS depuis sa création en 2019.

La programmation (avec débats, rencontres et remises des prix) privilégie les films mettant en scène les personnes les plus fragiles dans le contexte social de leur vulnérabilité. Une diversité et une richesse cinématographique incitant à la compréhension des situations sociales difficiles et à la solidarité active. Sans misérabilisme ni pathos.

Donner à voir des vies invisibles

Plusieurs villes participantes proposent en ouverture aujourd’hui des avant-premières. A titre d’exemple, à Paris le Caumartin et à Hérouville-Saint Clair le cinéma inaugurent l’événement avec le film de Boris Lojkine « L’histoire de Souleymane « (sélection Cannes 2024, Un Certain Regard,Prix du jury et prix du meilleur acteur pour Abou Sangare, sortie nationale ce mercredi).

Le réalisateur définit son propos en ces termes :

« J’avais envie de réaliser un film sur ces livreurs à vélo qui sillonnent la ville avec leurs sacs bleu turquoise ou jaune vif, siglés de l’application pour laquelle ils travaillent, tellement visibles et pourtant totalement clandestins – la plupart sont sans papiers… Le film raconte les deux jours qui précèdent l’entretien [de demande d’asile]. Je voulais un film trépidant. Pour cela, j’ai fait le choix très tôt dans l’écriture d’une histoire qui se déploie sur une durée courte. Avec Delphine Agut, coscénariste du film, nous avons donc construit une dramaturgie que je voulais plus proche du thriller que de la chronique sociale. » .

Une démarche artistique en correspondance avec le souci des initiateurs du FFS : favoriser la rencontre entre le monde du cinéma et le monde social pour renforcer l’engagement citoyen. Montrer en actes à quel point le cinéma fait société.

Samra Bonvoisin

site du FFS : www.festivalfilmsocial.fr

Le FFS dans la cité : Aubervilliers (93), Besançon (25), Bordeaux (33), Bourg-en-Bresse (01), Caen (14), Cergy-Pontoise (95), CorbeilEssonnes (91), Evry-Courcouronnes (91), Grenoble-Echirolles (38), Hérouville-Saint-Clair (14), Lille-la-Madeleine (59), Lyon (69), Melun (77), Montrouge (92), Mulhouse (68), Neuilly-sur-Marne (93), Paris (75), Ris-Orangis (91) Valence (26) -, le festival s’étend cette année à Bourges (18), Orléans-Olivet (45), Limoges-Isle (87) et à la Bretagne du nord – Guingamp (22), Landerneau (29), Lannion (22), Morlaix (29), Saint-Brieuc/Trégueux (22), Tours (37).