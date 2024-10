MGEN engagée aux côtés des personnels éducatifs pour la défense de la laïcité

Article réalisé dans le cadre d’un partenariat

Depuis sa création en 1946, MGEN est engagée en faveur du progrès social. Elle a, par exemple, toujours agi et pris position en faveur de la santé des femmes et a été précurseur de la prise en charge de la santé mentale. Depuis 2022, elle milite pour une fin de vie digne et choisie. La laïcité, inscrite dans ses statuts depuis 2015, est le socle de tous ces engagements sociétaux. Sans elle, il n’y a pas d’égalité des droits, de liberté de conscience et de vivre-ensemble possible.

Pour nous, l’École est le premier rempart contre l’obscurantisme. Chez MGEN, partenaire historique de l’éducation nationale, nous considérons que notre rôle est aussi, à côté de celui de complémentaire santé, d’accompagner dans la durée les personnels éducatifs dans leurs fonctions. C’est pourquoi nous sommes engagés à leurs côtés dans la défense de la laïcité.

Une pédagogie de « prévention réflexive » développée par ADOSEN-Prévention Santé MGEN

Cette association créée en 1962 et agréée par le ministère de l’Éducation nationale porte et soutient des actions qui contribuent à faire émerger et à conforter l’esprit critique. En milieu scolaire, ADOSEN fournit aux jeunes des outils fondés sur la pédagogie dite « de prévention réflexive » qui les aident à construire leur jugement, à penser par eux-mêmes et avec les autres. ADOSEN a, par exemple, développé le support Le Petit théâtre citoyen, qui prend la forme d’un kamisihibaï de 12 contes illustrés, très efficace pour amener les jeunes élèves à construire des dialogues réflexifs entre eux.

Le Prix de l’initiative laïque

Depuis 19 ans, aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, avec la CASDEN-Banque Populaire et MAIF, MGEN remet le Prix de l’initiative laïque qui récompense des initiatives ou actions témoignant d’une « défense et illustration », dans le passé comme dans le présent, des valeurs humanistes de laïcité et de tolérance, attachées à l’esprit de la loi 1905.

Une écoute psychologique dédiée aux personnels éducatifs

Au regard des drames qui ont frappé ces dernières années l’École de la République, les personnels éducatifs peuvent avoir besoin d’une écoute spécifique. En partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale dans le cadre des Réseaux Prévention, Aide et Suivi (PAS), MGEN a déployé un dispositif national d’écoute et de soutien psychologique, assuré en toute confidentialité par des psychologues, par téléphone, depuis le 0 805 500 005, 7j/7, 24h/24, ou en présentiel sur rendez-vous, dans une section MGEN. 3 737 agents en ont bénéficié en 2022*.

* Chiffres de la direction de la prévention MGEN.

Une conférence sur la laïcité

Le 16 janvier 2024, MGEN a organisé une conférence sur la laïcité, à son siège et accessible en distanciel (et aujourd’hui en replay), à laquelle ont pris part des intellectuels engagés et fervents défenseurs de la laïcité, comme Raphaël Enthoven, Henri Peña-Ruiz, Tristane Banon, Michèle Vianès et Iannis Roder.