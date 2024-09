Lire « Les enfants endormis »

Professeur de lettres-histoire en lycée professionnel, concepteur pédagogique, Anthony Passeron a publié en 2022 un bouleversant premier roman, Les Enfants endormis, désormais disponible en poche et abordable en classe. Avec acuité, clarté, émotion et pudeur, le récit mêle les enquêtes, familiale (sur un mystérieux oncle disparu), sociologique (sur la vie dans une petite bourgade de l’arrière-pays niçois) et historique (sur les avancées de la recherche contre le SIDA). Professeure de français à Angoulème, Nadia Gilard propose en ligne une séquence sur le roman conçue pour la spécialité « Humanités, Littérature et philosophie » : « En plongeant au cœur de cette famille taiseuse, ayant emmuré la drogue et la maladie dans le silence, l’auteur livre un regard sur une époque où la méconnaissance du virus était inévitablement synonyme d’exclusion, d’isolement et de stigmatisation… » Professeure de lettres au lycée François Rabelais à Paris, Ludivine Fustin, partage de nombreuses pistes didactiques pour travailler Les Enfants endormis en 3ème ou en HLP.

