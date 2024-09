La Tour de 300 mètres se dévoile aux Archives nationales

Dans le cadre des expositions de documents exceptionnels, Les Remarquables, les Archives nationales exposent à l’hôtel de Soubise, jusqu’au 6 janvier 2025, la convention de construction de la Tour Eiffel.

Le projet d’une tour de 300 mètres est né à l’occasion de la préparation de l’Exposition universelle de 1889. Le 1er mai 1887, le Journal officiel publie le règlement du concours d’architecture qui vise à étudier la possibilité d’élever sur le Champ-de-Mars une tour de fer à base carrée, de 125mètres de côté à la base et de 300 mètres de hauteur. Le projet présenté par Eiffel en 1885 suscite des réactions outrées dans le milieu des architectes et des artistes, mais séduit le ministre du Commerce, Édouard Lockroy, en tant que symbole du progrès technique qu’il entend promouvoir à l’exposition. Le 8 janvier 1887, Gustave Eiffel appose sa signature en bas d’une convention, établissant les modalités de financement et d’exploitation de la tour, tout en fixant son emplacement définitif au Champ-de-Mars. Un chantier qui battra tous les records : 2 ans, 2 mois et 5 jours de durée pour construire le monument le plus élevé de l’époque, 312 mètres, plus de 18 000 pièces en fer, 2 millions et demi de rivets utilisés et 250 employés permanents et journaliers…Toutefois les ascenseurs ne sont pas en place le jour de l’inauguration pour assurer l’accès du public jusqu’au 3ème étage dans les meilleures conditions…

Le contrat du monument le plus célèbre de France figure ainsi au centre de cette nouvelle exposition du cycle Les remarquables, accompagné de plans, de photographies et d’autres documents qui éclairent la genèse de la tour, les aspects techniques de sa construction, mais aussi les expérimentations scientifiques qui en ont finalement permis la sauvegarde. Cette convention constitue bien plus qu’un acte administratif pour atteindre le statut de quasi manifeste en faveur du développement des savoirs, des techniques et des sciences. Gustave Eiffel a défendu, dès la présentation du projet, l’utilité que pourrait présenter un édifice d’une telle hauteur pour de nouvelles expériences scientifiques. Et l’appartement qu’il fait installer au 3ème étage comporte déjà plusieurs laboratoires.

Pour prolonger l’exposition, un cycle de conférences est prévu, de septembre à décembre 2024, à l’Hôtel de Soubise.

Les professeurs peuvent organiser des sorties scolaires, obtenir des renseignements et réserver en contactant le 01 75 47 20 06, service-educatif.an@culture.gouv.fr

La convention de construction de la Tour Eiffel

