Anne Genetet : une macroniste pour la rue de Grenelle

Anne Genetet passe de la commission défense au ministère de l’Éducation nationale ce 21 septembre 2024. Le ton est-il donné ? La députée macroniste des Français de l’étranger est une des surprises du gouvernement Barnier. Aura-t-elle la volonté et le poids politique de défendre le budget de l’Education nationale ? Sa nomination confirme le cap choisi par le président Macron pour l’École qu’il considère comme « un domaine réservé ». Cette nomination n’est-elle pas à l’image du moment politique tant sur la méthode que sur le choix : un choix hors-sol, isolé et déconnecté du terrain faisant fi de la démocratie ?

Une macroniste pour la rue de Grenelle

Anne Genetet est la cinquième ministre de l’Éducation nationale en deux ans : elle succède à Pap Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castera et à Nicole Belloubet. Cette dernière avait signalé sa volonté de rester rue de Grenelle, ses déclarations et son ton depuis la rentrée étaient marqués par une prise de distance avec les réformes Attal-Macron. Sans surprise, Nicole Belloubet a été exfiltrée, et sans surprise, la rue de Grenelle retrouve une fidèle macroniste. Le député LR Alexandre Portier sera auprès de la ministre quant à lui chargé de la « réussite scolaire et de l’enseignement professionnel ».

Depuis 2022, le deuxième mandat du président Emmanuel Macron est marqué par l’instabilité de ce ministère, ou plutôt de celles et ceux qui l’occupent. Car la politique menée est d’une stabilité déconcertante malgré l’opposition qu’elle suscite sur le terrain, par les personnels comme les familles, à l’image de la mobilisation contre la réforme du Choc des savoirs. Anne Genetet devrait cette nomination à l’ancien Premier ministre et ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal. Elle pourrait passer de la commission Défense de l’Assemblée nationale à la défense … de la réforme Attal. En effet, le projet Attal de la réforme du Choc des savoirs, notamment celle des groupes de besoin sera au cœur des enjeux de l’année. Les enquêtes des syndicats ont montré ou plutôt confirmé la non-adhésion des personnels à son projet : la mise en œuvre est à géométrie variable, mais majoritairement l’esprit des groupes de niveaux a été mis en échec.

Quelle connaissance de l’Éducation nationale a cette médecin de formation, mère de quatre enfants ?

Au second tour, dans sa profession de foi de candidate aux élections législatives de 2024, Anne Genetet appelait « les électeurs à soutenir (sa) candidature contre le Nouveau Front Populaire, qu’(elle) critique pour son programme économique qu’(elle) juge désastreux ». Comment juge-t-elle le programme pour l’école sera une des questions à poser à la ministre au vu des résultats du NFP. L’éducation n’était pas au cœur de ses activités professionnelles ou parlementaires. La candidate aux élections législatives plaçait en 4e place la question éducative dans les priorités annoncées de son mandat.

« Éduquer et soutenir notre jeunesse », quatrième priorité de la candidate Anne Genetet pour la France

Dans la profession de foi de 1er tour, la députée sortante annonce ses 5 priorités pour la France et les français, l’éducation apparaît à l’avant-dernière place, juste avant « rendre la France forte dans une Europe indépendante » et après : « Inventer un nouveau modèle de développement », « Rétablir l’ordre » et « Pouvoir d’achat ». Et après les priorités, sa profession affiche le mot de soutien de Gabriel Attal.

Avec la nomination d’Anne Genetet rue de Grenelle, doit-on craindre un retour des marottes de Gabriel Attal ? Autant de sujets ou de méthodes qui détournent des véritables enjeux de l’École.

Djéhanne Gani