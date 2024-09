SVT : recenser les hérissons

Le hérisson d’Europe est protégé depuis 1981. Le mammifère a la vie dure avec la disparition des haies, la segmentation du paysage et surtout les routes. Le mouvement France Nature Environnement propose chaque année un recensement du hérisson à travers une plateforme intuitive. L’an passé, ce sont 6700 observations qui ont été réalisées en France. « Le pain et le lait sont toxiques pour son organisme », rappelle l’association qui conseille « d’utiliser une lumière douce et de ne pas utiliser le flash pour le photographier ».

