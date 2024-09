S’entretenir avec les parents, l’occasion de coéduquer !

On parle souvent de coéducation entre les parents et l’école, mais que recouvre ce terme ? Les Cahiers pédagogiques organisent une nouvelle form@ction le mercredi 25 septembre, de 17h30 à 19 heures, autour des entretiens avec les familles et des pistes pour construire la coéducation.

L’idée d’une éducation commune entre parents et enseignants fait son chemin parce qu’on sait qu’elle a des effets positifs sur les apprentissages des élèves et sur le climat scolaire. Mais comment la mettre en œuvre ? Lors d’entretiens avec les parents, alors qu’ils ont encore peu droit à la parole, quelles dérives éviter et comment trouver une juste place et une place pour tous ?

Une formation à distance sous forme d’échange, de débats et de présentation de ressources et qui s’adresse à tous. Avec Claire Burdin, docteure en sciences de l’éducation et de la formation, formatrice à l’Inspé de Nantes, spécialiste des relations école-famille, et Catherine Hurtig-Delattre, auteure de La coéducation à l’école c’est possible ! et de Coéducation : des clés pour une responsabilité partagée.

Plus d’informations sur le site des Cahiers pédagogiques.