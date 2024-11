Webinaire : « Éducation, méthode scientifique et impact : vers une pratique pédagogique fondée sur les preuves »

Pourquoi est-il important d’évaluer l’impact et l’efficacité des outils pédagogiques utilisés en classe ? Quelles sont les meilleures pratiques à mettre en œuvre ? Pourquoi est-il important de participer à des études d’impact ?

Dans une réalité où les outils pédagogiques numériques se multiplient, et où les preuves de l’efficacité de ces outils manquent, cette table ronde tentera de répondre à ces questions, et de clarifier pourquoi et comment évaluer l’impact et l’efficacité des outils pédagogiques tout en gardant une démarche scientifique.

La table ronde sera également l’occasion de partager les lignes et les retours du salon de l’éducation nationale qui s’est tenu à Paris du 13 au 15 novembre.

RDV le mercredi 27 novembre à 15h

Le questionnaire d’inscription : https://evidenceb.typeform.com/to/z3Y87zOk