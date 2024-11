Soutenez-nous à partir de 5 euros !

Le Café pédagogique a besoin de votre soutien !

En soutenant le Café pédagogique, vous accompagnez un média indépendant et en accès libre. Depuis 2001, Le Café pédagogique vous informe au quotidien pour non seulement rendre compte mais aussi lisibles les politiques conduites.

L’indépendance des médias est un enjeu majeur de la démocratie.

Tous les jours, du lundi au vendredi, vous pouvez retrouver notre newsletter (l’Expresso) et ses différentes rubriques : la Une, Idée-débats, Vie de l’Ecole, Culture, en bref. Nous avons aussi à cœur d’éclairer et nourrir le débat public sur les sujets éducatifs avec les contributions du monde de la recherche, syndicale, politique.

Nous suivons les événements et l’actualité des politiques éducatives comme pédagogiques. Nous donnons aussi à voir l’engagement des professionnels de l’éducation et partageons nombreux de leurs activités, projets, études et réflexions.

Vous êtes un particulier : vous pouvez désormais souscrire à un abonnement de soutien de 5 euros par mois.

Vous êtes un élu ou vous représentez une collectivité ou une association : vous pouvez désormais souscrire à un abonnement spécifique annuel.

Nous vous remercions pour votre soutien,

Pour nous aider, vous pouvez aussi partager cet email à vos contacts, ou le relayer sur vos réseaux sociaux.

La rédaction