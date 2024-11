Le harcèlement, l’affaire de toute la communauté éducative

A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, le Café pédagogique consacre des articles à ce fléau. On parle de « harcèlement scolaire » plus justement « en milieu scolaire ». L’expression « harcèlement scolaire » stigmatise l’école alors que le harcèlement est un problème de société, comme l’indique d’autres qualificatifs à ce mot, tels que moral ou sexuel, ou la forme de violence qu’il peut prendre avec le cyberharcèlement et les divers lieux où il s’exerce, et ce à tout âge. La violence à l’école n’est donc pas un phénomène scolaire, mais social. L’école peut être le lieu des actes malveillants et les enfants étant des élèves, l’école est leur lieu de vie collective, pour le meilleur et le pire.

Si l’école est un lieu de harcèlement, c’est aussi et d’abord un lieu d’éducation, un lieu de vie collective, de l’apprendre ensemble. La lutte contre le harcèlement réunit la communauté éducative, -familles, personnels, élèves- attentive au bien-être des élèves. Désormais, le problème est nommé et identifié à l’école et de nombreux dispositifs de prévention existent, comme le dispositif pHare, des sentinelles. C’est bien l’affaire de toutes et tous !

Djéhanne Gani