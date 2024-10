Conférence des terrains innovants : sciences cognitives et didactique des mathématiques

La prochaine conférence des Terrains Innovants, qui traitera des mathématiques, aura lieu mercredi 16 octobre à 18 heures.

L’apprentissage des mathématiques est un processus qui demande de comprendre et de maîtriser de nombreux concepts souvent acquis en classe. Les sciences cognitives et les études dans le domaine de la cognition numérique peuvent enrichir la didactique des mathématiques en offrant des éclairages sur la manière dont le cerveau apprend et traite les concepts mathématiques. En comprenant mieux les mécanismes cognitifs impliqués dans l’apprentissage des mathématiques, les enseignants peuvent adapter leurs méthodes pédagogiques pour les rendre plus ajustées aux difficultés des élèves.

Pourtant, le dialogue entre les chercheurs en sciences cognitives et les spécialisés dans l’enseignement des mathématiques reste encore peu fréquent aujourd’hui.

Cette table ronde explore l’importance et l’intérêt d’établir un dialogue collaboratif entre la recherche en sciences cognitives et plus précisément la recherche en cognition numérique, et l’enseignement des mathématiques.

Intervenants :

Hyppolyte Gros : maître de conférences en psychologie à Aix-Marseille Université – Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences

Fabien Emprin : professeur des Universités en didactique des mathématiques à l’Université de Reims Champagne Ardenne – URCA, Administrateur provisoire de l’INSPé de l’académie de Reims, Directeur de l’IREM de REIMS

Inscriptions