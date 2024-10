Histoire de pattes

Deux livres pour les petits : le premier parle de la vie des bébés, qui n’en sont plus quand ils ne mettent à marcher, qui racontent n’importe quoi et qui ne dorment pas toujours la nuit. Le deuxième, sans paroles, va en susciter beaucoup : comment remplacer « une patte en moins » ?

Ça ne tient pas debout, d’Elisa Géhin, Ed. Les fourmis rouges C1

Ça ne tient pas debout, 2. Ça raconte n’importe quoi, 3. Ça se lève bien trop tôt. La mobilité, le langage et le sommeil, trois chapitres malicieux pour raconter le vie des bébés, avec trois univers graphiques renvoyant avec humour aux thématiques abordées. Dans le premier le bébé, couché, assis ou à quatre pattes, est accompagné d’animaux jusqu’au moment où il se met à marcher, entouré d’une famille émerveillée. Dans le deuxième, même si le charabia de bébé, c’est n’importe quoi, c’est bien avec sa maman qu’il s’agit de communiquer. Enfin, tout ce qu’on ne peut pas faire quand il est trop tôt, donne lieu à des dessins rigolos de parents endormis avec un bébé en pleine action. Un livre tendre et coloré pour entrer dans la vie des bébés, à la fois joyeux et drôle. On aime bien le doux désordre propre à la présence d’un bébé et l’atmosphère pleine d’amour.

Une patte en moins, d’Irène Frigo, Ed. Rue du Monde C1

Dédié à « ceux qui cherchent des solutions originales », c’est un livre sans texte, mais pas sans histoire ! C’est une chaise à qui il manque une patte. Ceux qui passent vont combler ce manque, mais la solution ne sera pas vraiment durable, jusqu’à ce que… En effet, la baguette de pain va être dévorée par des souris, la trompette remplacée par un ballon, lui-même emporté par le vent, les livres éparpillés, le bonhomme de neige va fondre, le chat ne peut s’empêcher de poursuivre l’oiseau. Mais alors, comment faire ? On ne dévoile pas la fin, poétique et naturelle. Le décor est minimaliste, dans une sorte de désert où passent les jours, les nuits, le vent, la pluie, la neige, donnant toute leur place aux éléments et personnages qui apparaissent. Un plaisir pour laisser les enfants raconter.

Marianne Baby

