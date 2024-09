Le Surréalisme fête son centenaire au Centre Pompidou

Retraçant plus de quarante années d’une exceptionnelle effervescence créative, de 1924 à 1969, l’exposition « Surréalisme » célèbre l’anniversaire du mouvement, né avec la publication du Manuscrit du surréalisme d’André Breton.

Adoptant la forme d’une spirale ou d’un labyrinthe, l’exposition rayonne autour d’un tambour central au sein duquel est présenté le manuscrit original du Manifeste du surréalisme, prêt exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France. Une projection audiovisuelle immersive en éclaire la genèse et le sens.

L’exposition du centenaire réunit près de 500 œuvres venues de toutes les disciplines artistiques : sculptures, peintures, dessins, photographies, films, poésies, documents littéraires. Elle présente les toiles les plus emblématiques des plus célèbres peintres, Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte… Une attention particulière est accordée aux artistes femmes, et aussi à des artistes internationaux qui ont rejoint le mouvement.

La présentation thématique et chronologique permet de plonger dans l’évolution du mouvement, en offrant des clés pour comprendre ses inspirations littéraires, ses principes poétiques et ses liens avec d’autres courants artistiques.

Le parcours s’articule autour de 14 chapitres évoquant les figures littéraires ayant inspiré le mouvement, et les principes poétiques qui structurent son imaginaire comme l’artiste-médium, le rêve, la pierre philosophale, la forêt…

Des activités sont programmées pendant toute la durée de l’exposition, jusqu’au 13 janvier 2025. Le Centre Pompidou a conçu des visites spéciales pour les familles et le jeune public à partir de 7 ans. Des ateliers sont proposés aux enfants, de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans, le week-end et pendant les vacances scolaires : Surréalisme, mais encore ?

L’exposition est accessible à partir du niveau CE2. Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou guidées. La réservation est obligatoire. Un dossier ressource est en ligne à la disposition des enseignants. Pour suivre les actualités du Centre Pompidou, il est conseillé de s’inscrire à la lettre d’information :

