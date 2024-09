Un week-end magique à la Cinémathèque

Ce week-end, la Cinémathèque participe aux journées du patrimoine et aux journées du matrimoine. Les journées du matrimoine proposent des événements et des rendez-vous pour découvrir des femmes qui ont fait la France. La Cinémathèque française a choisi de mettre en avant la cinéaste Liliane de Kermadec et projette son film Aloïse, le 21 septembre.

Pour les journées du patrimoine, le 21 et le 22 septembre, la Cinémathèque programme deux journées au musée, dans les studios et à la bibliothèque pour une plongée dans l’univers magique de Méliès, des débuts du cinéma et de l’invention des trucages et des effets spéciaux.

Le musée Méliès se visite gratuitement et librement de 12h à 19h, mais sur réservation. Des conteurs sont cachés dans le musée pour émerveiller le public et enrichir la visite. Des étudiants de l’ITM maquillent les enfants en s’inspirant des films de Méliès. Pour accompagner la découverte du musée, un atelier est proposé aux familles, La magie de la projection : les participants s’initient au dessin sur pellicule et découvrent comment réaliser un film sans utiliser de caméra, grâce à la magie de la projection.

À la bibliothèque, le public est invité à découvrir les secrets de fabrication des effets spéciaux et techniques autour de création des personnages de cinéma. Un escape game est proposé, sur réservation, aux enfants de 7 à 12 ans, Le secret du professeur Barbenfouillis.

