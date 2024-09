« La Ligue de l’enseignement : expert des classes de découvertes ! »

Article réalisé dans le cadre d’un partenariat

La Ligue de l’enseignement accompagne les enseignants depuis plus de 70 ans dans la réalisation de leurs projets éducatifs.

Les classes de découvertes de la Ligue de l’enseignement accueillent, chaque année, plus de 235 000 élèves d’écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées dans le cadre de séjours en France et à l’étranger.

Découvrez ci-dessous 5 bonnes raisons de choisir la Ligue de l’enseignement comme partenaire pour concrétiser vos projets de classes de découvertes !

NOS THEMES DE SEJOUR EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Partenaire reconnu du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, tous nos séjours sont construits en adéquation avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui définit ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire.

Il rassemble l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu et de futur citoyen.

Parmi les thèmes proposés dans nos centres :

Art/Culture (arts de la scène, architecture, littérature, cinéma…)

(arts de la scène, architecture, littérature, cinéma…) Sciences (sciences de la terre, volcanisme, ciel et espace, robotique…)

(sciences de la terre, volcanisme, ciel et espace, robotique…) Patrimoine (histoire, archéologie, goût et terroir…)

(histoire, archéologie, goût et terroir…) Environnement (agriculture, milieu marin, faune et flore…)

(agriculture, milieu marin, faune et flore…) Sport (sports de plein air, sports d’hiver, sports nautiques…)

(sports de plein air, sports d’hiver, sports nautiques…) Citoyenneté (devoir de mémoire, écocitoyenneté, secourisme…)

NOTRE AMBITION, FAIRE VIVRE TOUTES LES MIXITES : CULTURELLES, SOCIALES, TERRITORIALES…

À la Ligue de l’enseignement, les spécificités de chacun(e) sont une richesse !

Reconnues et respectées, elles participent à la dynamique du groupe et à l’enrichissement de chaque participant(e). C’est toute la force d’un séjour collectif où chacun(e) a une place !

Laïcité, diversité, émancipation, socialisation, engagement, citoyenneté : des valeurs qui structurent notre projet éducatif et composent la colonne vertébrale de nos séjours.

TRANSITION ECOLOGIQUE… ÉDUQUER AU MONDE DE DEMAIN A TOUS LES AGES

La Ligue de l’enseignement a développé de nouvelles approches pédagogiques pour éduquer les élèves à la préservation de la planète, à l’expérience de nature et au mieux vivre ensemble.

Cela s’est traduit par la création de dispositifs pédagogiques, par des démarches actives de sensibilisation dans les activités et à travers la vie quotidienne, par les sports de nature et aujourd’hui par une réflexion sur les nouveaux enjeux éducatifs liés à l’anthropocène.

Au sein de la Ligue de l’enseignement, 28 centres ont obtenu l’Écolabel, label d’excellence. Reconnue internationalement, cette certification est dispensée par l’AFNOR, organisme indépendant qui garantit le sérieux des équipes impliquées.

OUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS A VOS ELEVES !

Véritables aventures éducatives qui emmènent les élèves au-delà des murs de leur salle de classe, ces expéditions pédagogiques offrent bien plus qu’un simple changement de décor ; elles élargissent les horizons des jeunes esprits, stimulent leur curiosité et nourrissent leur soif de connaissances.

Dans un environnement nouveau, les leçons prennent vie : les sciences deviennent une exploration des écosystèmes locaux, les mathématiques se transforment en jeu de mesures et de calculs dans le monde réel, et l’histoire prend forme à travers les vestiges du passé disséminés dans la région d’accueil !

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT VOUS ACCOMPAGNE

Chaque projet pédagogique est unique et nécessite un accompagnement personnalisé.

Du choix des activités, à la destination, en passant par les transports et l’hébergement, nous vous proposons un programme détaillé et chiffré au plus juste selon votre budget.

Nos équipes de professionnel.es vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet pour répondre à vos objectifs, tout en respectant vos impératifs administratifs et budgétaires.

Les classes de découvertes de la Ligue de l’enseignement, c’est :

Un partenaire reconnu du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Des programmes sur mesure Un accompagnement fiable et professionnel Des conseillers départementaux

