Coût de la rentrée : des aides à géométrie variable

Combien coûte la rentrée pour les familles ? L’achat des fournitures scolaires représente un budget important pour les familles. Et une rentrée coûte cher, en moyenne 233 euros pour un élève en école primaire et davantage pour un élève du collège ou lycée. Selon une étude de la Caisse nationale d’allocations familiales, la rentrée représente environ un tiers du coût de la scolarité autour de 1315 euros par famille par an. La Confédération Syndicale des familles déplore le coût des fournitures et comme la FCPE milite pour une École vraiment gratuite.

Des villes moyennes du Val-de-Marne distribuent gratuitement des fournitures scolaires aux élèves des écoles, c’est le cas de Vitry-sur-Seine (PCF) … depuis trente-cinq ans. Cette mesure de gratuité de l’École figure dans le programme du Nouveau Front Populaire. Si cette mesure n’est pas portée au niveau national par le gouvernement, plusieurs collectivités proposent des kits de rentrée gratuits pour les élèves de primaires. Et des disparités sont de mise sur le territoire, certaines collectivités de gauche et écologistes, comme Lille, Roubaix, Marseille, Trappes ont mis en place l’année dernière ces kits. D’autres villes, comme Paris et Bordeaux rejoignent la dynamique pour cette rentrée 2024 et vont distribuer des kits de fournitures scolaires aux élèves de primaire.

Des kits pour tous les élèves à Lille et Marseille

Lille fournit pour la quatrième rentrée, à ses 15 000 élèves de la maternelle au CM2 des fournitures scolaires. C’est un budget de 645 000 euros pour la Ville qui le considère comme « une mesure de solidarité (…) (qui) répond à un double enjeu, de justice sociale et de transition écologique ». D’une part, « la municipalité s’engage pour garantir l’égalité de tous les enfants dans l’accès à la scolarité » et d’autre part, « elle encourage les enseignants à choisir des fournitures ayant un faible impact environnemental (éco-label) et une utilisation durable ».

Pour la deuxième rentrée consécutive, la Ville de Marseille distribue également un kit de rentrée à tous les élèves de la maternelle au CM2, soit 90 000 élèves des 470 écoles. C’est un coût de 1,8 millions pour la Ville, qui peut acheter moins cher les fournitures que des familles. Pierre Huguet, l’adjoint Éducation au Maire de Marseille Benoit Payan, rappelle « l’ambition, c’est de rendre l’école gratuite pour les petites Marseillaises et petits Marseillais » et parle d’« une mesure en faveur de toutes les familles, une mesure d’égalité pour la réussite éducative. »

Premier budget de la Ville et priorité de son mandat, la Ville investit « 6,4 millions d’euros en faveur des enfants au travers des dotations aux établissements et du kit des fournitures scolaires ». Pierre Huguet rappelle également que la Ville a gelé « pour la troisième année les tarifs » de la cantine « pour alléger le budget des familles et favoriser l’accès à la cantine ».

Le département des Bouches du Rhône soutient également les 105 000 collégiens en distribuant des kits. Un élève de 6ème reçoit ainsi une calculatrice scientifique modèle collège, un cahier de 96 pages à grands carreaux, un paquet de feuilles perforés, une gomme, des stylos, un crayon à papier, des crayons de couleur, un compas, une équerre, un rapporteur, une grande règle.

Cette rentrée, des kits pour les élèves de CP, comme à Paris ou Bordeaux

Pour cette rentrée, pour la première fois, les 13 000 écoliers entrant en classe de CP à Paris recevront un kit gratuit de fournitures scolaires d’une valeur de 20 euros. Cet investissement de 250 000 euros pour la ville de Paris va alléger les familles du poids financier de la rentrée. « Dans un contexte de hausse des prix des fournitures scolaires, la Ville a décidé de distribuer des kits gratuits à tous les élèves de CP afin de garantir à tous les jeunes Parisiens un accès égal à l’éducation ». Dans le kit, les élèves trouveront des stylos, des crayons de couleurs, un taille-crayon, des feutres, une colle, une paire de ciseaux et une ardoise.

Ces kits de rentrée sont des investissements complémentaires aux financements qui relèvent des responsabilités des Villes. Paris consacre 5 millions d’euros dédiés aux fournitures scolaires des écoles de Ville, pour le matériel pédagogique (livres, manuels, crayons) et fournitures pour l’éducation artistique et l’éducation physique et sportive (équipements sportifs, mobiliers…)

A Bordeaux également, pour la première fois, les 2071 élèves de CP recevront un kit de rentrée. La Mairie a ainsi investi plus de 32 000 euros « au bénéfice des enfants au travers des fournitures scolaires gratuites et des dotations aux établissements ».

Une allocation de rentrée scolaire versée sous condition de revenus à 3 millions de familles

Comme chaque année, les CAF de France ont versé à trois millions de familles une allocation de rentrée scolaire, soumise à des conditions de ressources et modulée selon l’âge des enfants entre 6 et 18 ans. Entre 416,40 et 454,60 euros ont été versés début aout à la Réunion et Mayotte et le 20 aout en métropole, Guadeloupe, Guyane et Martinique. Ces montants sont une aide pour acheter cartables, trousses, cahiers, classeurs, stylos. Pour cette rentrée, après plusieurs années de hausse des prix, on observe une baisse de 1% du prix des fournitures scolaires.

Djéhanne Gani