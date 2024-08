« Le sport-santé est une priorité pour la MGEN »

Article réalisé dans le cadre d’un partenariat

C’est aujourd’hui prouvé scientifiquement : la pratique sportive peut prévenir certaines pathologies, améliorer la santé des personnes malades et constitue un formidable levier pour une bonne santé mentale. Le sport est devenu un enjeu majeur de santé publique et de prévention.

Chez MGEN, nous sommes impliqués depuis de nombreuses années dans la promotion de l’activité physique à tous les moments de la vie auprès de nos adhérents mais aussi du grand public.

Notre objectif ? Favoriser l’accès au sport de toutes et tous, quel que soit l’environnement social, financier ou culturel et quel que soit l’âge.

Sensibiliser aux bienfaits du sport dès le plus jeune âge

La sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique est d’autant plus efficace qu’elle commence dès le plus jeune âge, quand les réflexes et habitudes se mettent en place.

C’est pourquoi, depuis 2013, MGEN est partenaire des FitDays MGEN. En une quinzaine d’étapes partout en France, de mai à juillet, les FitDays MGEN initient au triathlon des enfants de 7 à 11 ans dans le cadre scolaire mais aussi familial et les sensibilisent à l’importance de la prévention via des activités originales. Cet événement rassemble plus de 15 000 enfants chaque année. MGEN soutient, par ailleurs, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) et l’Union Française des Œuvres Laïques de l’Éducation Physique (UFOLEP) dans l’organisation d’initiatives sur tout le territoire dès le plus jeune âge.

Nous sommes engagés aux côtés de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) notamment dans l’organisation des championnats de France UNSS de Cross Country et de Sport Partagé. Près de 5 000 élèves de collèges et de lycées venus de toute la France (métropole et Outre-mer), issus de qualifications régionales, participent chaque année à ces événements.

Maintenir le réflexe sportif tout au long de la vie

Pour nos adhérents, nous avons développé de nombreux services liés au sport-santé. Vivoptim, par exemple, est une application qui propose un programme autour de l’activité physique pour prévenir les risques cardio-vasculaires et métaboliques. Le sport sur ordonnance permet aux adhérents en affection de longue durée (ALD) depuis moins de deux ans de se faire rembourser leur inscription à un club de sport à hauteur de 250 euros par an et ce, pendant deux ans.

Pour tous les publics, nous avons créé des dispositifs comme Mon Stade, reconnu « Maison sport-santé » par le ministère des Sports et le ministère de la Santé en 2020, et récemment habilité pour cinq ans par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France et la région académique Ile-de-France. Centre médico-sportif dédié à la promotion de l’activité de chacun à des fins de santé, Mon Stade évalue la condition physique pour proposer des programmes de sport adaptés à chacun.

Enfin, depuis 2014, parce que l’envie de faire du sport peut aussi provenir de personnalités inspirantes, MGEN a constitué une équipe, les Athlètes MGEN, composée de 11 championnes et champions engagés en faveur du sport-santé, des valeurs du sport et de grandes causes sociétales.

« En tant que prof d’EPS, je suis très engagée sur le sujet de la sédentarité des adolescentes, qui est un vrai sujet de santé publique. J’espère que mon parcours donne envie aux jeunes filles de pratiquer le basket ou un autre sport, leur montre que transpiration et féminité ne sont pas antinomiques ! »

Laëtitia Guapo

Athlète MGEN, championne du monde et d’Europe de basketball 3×3 en 2022.

