Menace sur le proviseur : « Un verdict stupéfiant et indigne ! »

« L’homme qui avait appelé à « brûler vif » notre collègue Proviseur du lycée Maurice Ravel, en mars 2024, a été jugé. La peine infligée est incompréhensible : 600 euros d’amende et 5 jours de stage de citoyenneté ! Comment comprendre une telle décision de justice, tant elle banalise, par sa légèreté et par sa faible portée symbolique, les menaces de mort proférées à l’encontre de nos collègues personnels de direction dans l’exercice de leurs fonctions ? », s’indigne le SNPDEN-UNSA par la voix de Bruno Bobkiewicz. » Comment comprendre ce qui a motivé un tel abandon judiciaire de notre profession dans cette décision, alors que Madame la Procureure avait requis une peine d’1 an de prison avec sursis ? Aujourd’hui, nous ne pouvons être dans l’indifférence face à cette situation : c’est la stupeur et l’indignation qui dominent ! »

Le syndicat qui « réaffirme avec force son attachement indéfectible à la Laïcité » fera appel à ce verdict.

Ce mardi matin, sur Cnews, la ministre Anne Genetet déclarait à propos du jugement « C’est un coup porté à l’Education nationale » Anne Genetet (CNEWS) « Nous avons une pression islamiste partout (…) Les juges doivent entendre que leurs décisions sont des messages »

Rappel :

Mardi 5 mars 2024, Nicole Belloubet s’est rendue au lycée Maurice Ravel dans le vingtième arrondissement parisien pour apporter son soutien au proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel menacé de mort sur les réseaux sociaux à la suite d’une altercation avec une jeune élève de BTS qui refusait de retirer son voile.