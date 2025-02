Actualité de l’éducation du 10 au 17 février 2025

Retrouvez sur cette page une sélection d’articles sur l’actualité de l’éducation publiés cette semaine.

IA : le ministère annonce une charte et un parcours PIX obligatoire en 4ème et 2nde

Charte pour le printemps, IA conversationnelle pour les gestionnaires et parcours PIX obligatoires font partie des annonces de la rue de Grenelle. « Alors que la grande majorité des élèves et des étudiants utilisent aujourd’hui l’IA, moins de 20 % des professeurs s’en saisissent régulièrement dans leur pratique professionnelle », indique le Ministère de l’Education nationale qui juge qu’ »il est donc impératif de former et d’accompagner les enseignants dans la prise en main de ces technologies pour les renforcer dans leur mission essentielle, en garantissant un usage raisonné et éthique de l’IA ». Lire la suite

Pass Culture : quelles conséquences pour les partenaires culturels ?

Si l’annonce du gel de la part collective du pass Culture a pris de court les équipes éducatives, les obligeant à réagir dans l’urgence pour sauver ce qui pouvait encore l’être, comment les partenaires culturels associés ont-ils vécu cette « Folle journée » ? Quelles conséquences pour ces nombreuses structures qui, au quotidien, tout au long de l’année, bâtissent des projets avec les enseignant·es ? Travail méprisé, annulation d’interventions, budgets mis en difficulté, avenir compromis… Lire la suite

EAC : Que dit la Cour des comptes sur la part collective du pass Culture ?

Près des trois quarts des élèves ont bénéficié durant l’année scolaire 2023-24 d’une action d’EAC financée par la part collective du Pass culture auprès d’une des 12 582 structures référencées, selon la Cour des Comptes. Dans son rapport « L’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves de l’enseignement scolaire » de 158 pages, publié jeudi 13 février 2025, la Cour des comptes fait un état des lieux sur l’EAC dans lequel il est évidemment question de la part collective du pass Culture. Elle pointe également l’offre pléthorique mais peu encadrée du Pass culture tout comme des prévisions de crédits alloués dans le PLF plus de deux fois inférieures à la somme annoncée dans le décret. Lire la suite

EAC : la cour des comptes pointe un problème d’organisation

« Il paraît paradoxal de viser l’universalité en appuyant cette politique sur un dispositif de parcours, obligatoirement offert à tous les élèves selon le code de l’éducation, mais en pratique considéré comme plus ou moins facultatif au sein des établissements. L’offre d’éducation artistique et culturelle est de ce fait très dépendante des initiatives individuelles des enseignants et doit être structurée de manière systématique puisqu’il s’agit de la généraliser » conclut le rapport de la Cour des comptes publié jeudi 13 février 2025. Dans son rapport « L’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves de l’enseignement scolaire » de 158 pages, la Cour des comptes souligne l’inégal accès des élèves et un parcours aléatoire bien qu’obligatoire de l’EAC qui dépend de l’investissement des professeurs. Lire la suite

Affaire Betharram : violences sexuelles et viols

L’enquête de Mediapart du 5 février 2025 révèle que François Bayrou aurait été au courant des faits sans donner suite, il aurait donc menti. Selon les informations des journalistes de Mediapart, David Perrotin et Anton Rouget, malgré des plaintes pour violence physique en 1996, une mise en cause de viols sur mineur en 1998 et des alertes dans les années 2000, l’établissement n’a jamais été contrôlé ces 30 dernières années. Lire la suite

Paris : l’école publique en état d’alerte

« On vend des gâteaux à 1 euro pour se payer un enseignant » lance Saby devant le rectorat de Paris. Mardi 11 février 2025, la mobilisation était historique à Paris, 1300 personnes étaient rassemblées devant le rectorat, près de 60% des professeur.es des écoles de la capitale étaient en grève et au moins 170 écoles fermées. Les personnels et les familles dénoncent une saignée brutale pour l’école publique à Paris. Un quart des suppressions de postes dans le Premier degré concerne Paris. Lire la suite

Que se passe-t-il au collège Marcel Pagnol de Montpellier ?

Agression de la principale du collège, assemblée générale des professeur.es et personnels et manifestation des parents : des moyens sont réclamés d’urgence dans ce collège de Montpellier. « Nous venons vers vous afin d’obtenir des solutions pérennes et non pas temporaires, en terme de moyens (dotation horaire plus importante, 2 CPE à temps plein, remplacement prioritaire du personnel absent, moyens dédiés pour favoriser l’accès de nos élèves à la culture, sécurisation des abords de l’établissement et du quartier où règne malheureusement un climat d’insécurité) et surtout, le classement en urgence de notre établissement en REP+ », écrit l’équipe pédagogique à la rectrice et à la ministre Lire la suite

Vaulx-en-Velin : « 2000 heures de cours perdues dans un lycée »

« Nous vivons une véritable rupture d’égalité ! » dénoncent les familles des lycéennes et lycéens de Vaulx-en-Velin. Avec les personnels du lycée Doisneau, elles expriment une grande colère et inquiétude face aux nombreux manques de leur établissement : professeurs non remplacés, personnel manquant. La réalité serait loin de la déclaration du président Macron du mois de mars 2023 : « Je veux qu’à la rentrée prochaine, on puisse remplacer, du jour au lendemain, les professeurs dans les classes des élèves. » A l’heure des DHG dans les établissements du Second degré, ce lycée comme beaucoup d’établissements fait le compte des heures manquantes … qui s’ajoutent au problème des remplacements. Car le pacte, malgré les annonces et la communication, ne saurait masquer le problème du remplacement, qui vient du manque de personnel. Lire la suite

AESH : deuxième métier de l’Éducation nationale

Entre 2005 et 2025, le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés dans un établissement scolaire a quadruplé : il est passé de 100 000 en 2006 à plus de 400 000 en 2022. La loi de 2005 stipule que « tout enfant ou adolescent en situation de handicap doit être inscrit dans l’école ou l’établissement le plus proche de son domicile, lequel constitue son établissement de référence » avec un dispositif d’accompagnement si nécessaire, pour lui permettre de suivre sa scolarité dans les meilleures conditions. Les AESH sont devenus le deuxième métier de l’Éducation nationale, avec 78 816 agents (en équivalents temps plein) en 2023, en hausse de 90 % depuis 2013. Les défis et difficultés comme les souffrances restent nombreuses dans l’école. Un état des lieux. Lire la suite

Fin de la décharge de direction à Paris et 52 postes supprimés dans les écoles

« Toujours moins pour l’école publique » : niveler par le bas en arguant l’équité, c’est le choix fait par le Ministère pour la rentrée 2025. Depuis 1982, les directions d’écoles sont déchargées dans la capitale. Or, le Ministère a décidé de mettre fin au régime dérogatoire de direction mis en place depuis plus de 40 ans. A la rentrée 2025, 52 postes de direction vont être supprimés. Les directions d’école, la FCPE, le Snuipp-FSU dénoncent cette décision. Tous s’inquiètent de l’affaiblissement de l’école publique qui compte un tiers de ses élèves scolarisés dans le privé, avec une tendance à la hausse. Dans la capitale, la concurrence de l’école privée met en danger l’école publique et participe à sa forte ségrégation. Lire la suite

FSU : que veut sa nouvelle secrétaire générale ?

Caroline Chevé succède à Benoit Teste à la tête de la FSU. « Nous tenir au milieu de nos collègues pour les défendre, nous tenir aux côtés de la population – et notamment des plus fragiles – pour défendre les services publics et l’intérêt général, rassembler, organiser les combats, résister et faire face » a déclaré la nouvelle secrétaire générale de la FSU dans son discours de clôture du 11ème congrès de la première fédération de l’Éducation nationale, jeudi 6 février 2025 à Rennes. Lire la suite

