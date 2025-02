Cycle « Ethique et IA dans l’éducation » : quelle Formation à l’IA pour les Enseignants ?

Dans le cadre de notre cycle « Éthique et IA dans l’éducation », nous avons déjà exploré les enjeux de l’égalité des chances et de la gestion des données. Une question essentielle reste cependant à approfondir :

➡️ Quelle formation initiale et continue à l’IA pour les enseignants ?

Le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle (10-11 février 2025) et la communication d’Élisabeth Borne, ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du 7 février 2025, ont mis en évidence l’urgence d’une montée en compétences des enseignants face aux évolutions rapides de l’intelligence artificielle.

Comment former efficacement les enseignants à l’IA ?

Quels outils et quelles stratégies adopter pour une intégration pertinente et éthique ?

Cette table ronde réunira chercheurs, enseignants et formateurs pour un dialogue constructif sur les moyens et leviers à mettre en place afin de garantir une appropriation raisonnée et bénéfique de l’IA dans l’éducation.

📍 Objectif : Concevoir des pistes d’action concrètes pour accompagner les enseignants dans l’évolution de leurs pratiques pédagogiques, en intégrant l’IA comme un outil au service de l’apprentissage et de l’inclusion.

Lien d’inscription