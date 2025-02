Les 7 films à voir durant ces vacances

Découvrez les conseils de Samra Bonvoisin, notre spécialiste cinéma, pour vos vacances de février.

Cinéma : « La Pie voleuse » de Robert Guédiguian

Cinéaste engagé, infatigable pourfendeur de l’injustice sociale et des ravages du néolibéralisme, Robert Guédiguian nous revient avec une fable, simple et lumineuse, plus politique qu’il n’y paraît, La Pie voleuse, son 24ème long métrage, tourné à L’Estaque, le quartier de Marseille qui l’a vu naître. Conçue dès l’écriture avec Serge Valletti sous le signe de la musique, l’ouverture en l’occurrence de l’opéra de Rossini, la fiction glisse de la chronique ordinaire au drame, du fait divers potentiellement toxique à la fable minuscule, délicate et profonde, portée par une attention constante aux plus démunis. Lire la suite

« Prima la vita » de Francesca Comencini

Comment gagner son émancipation créatrice en tant que femme et réalisatrice quand on est la fille aimée d’une grande figure du cinéma italien du XXème siècle, Luigi Comenci (1916-2007) ? Avec Prima la vita, magnifique conte subjectif, inspiré d’une relation filiale exceptionnelle, Francesca Comencini, arrivée à maturité, revient habiter les souvenirs d’une existence nourrie dès l’enfance par un compagnonnage au long cours, affectueux, exigeant, sans concession. Lire la suite

« Mon gâteau préféré » de Maryam Moghaddam et Beghtash Sanaeeha

« Mon gâteau préféré », délicieuse comédie dramatique, illuminée par son héroïne, une veuve de 70 ans, décidée à sortir de la solitude et à retrouver une vie amoureuse, dès l’annonce de sa sélection en compétition au Festival de Berlin en février 2024, a déclenché immédiatement une riposte radicale de la part du pouvoir en place à Téhéran. Maryam Mogghaddam et Beghtas Sanaeeha, les deux scénaristes et réalisateurs, se sont vus confisquer leurs passeports et interdits de ‘savourer le plaisir de partager avec le public sur grand écran’ la vision de leur deuxième long métrage après « Le Pardon » [réquisitoire contre la peine de mort, 2021, et objet d’incessantes poursuites en justice]. Lire la suite

« Slocum et moi », film d’animation de Jean-François Laguionie

Comment se forge la vocation précoce d’un artiste ? En quoi l’amour des parents pour leur enfant est-il déterminant ? A quelles sources un auteur littéraire devenu aussi figure tutélaire du cinéma d’animation français puise-t-il son inspiration ? Pour la première fois, Jean-François Laguionie nous offre, à travers Slocum et moi, une plongée intime dans son enfance en France à l’orée des années 50. Des débuts dans la vie nourris par une passion infinie pour le pouvoir de l’imaginaire et un goût partagé avec son père puis associé avec sa mère pour la navigation à voile…immobile. Des aventures pionnières et mythiques, à l’échelle du vaste monde, ou transformées en voyage au fond du jardin familial, tout près des bords de la Marne. Lire la suite

« Maria » de Pablo Larrain

Elevé dès l’enfance dans l’amour de l’opéra, à travers la fréquentation précoce de la salle de Santiago et l’écoute émerveillée de « la voix d’ange » de la Callas par disque interposé (la cantatrice admirée par ses parents n’est déjà plus de ce monde), le cinéaste chilien Pablo Larrain ne choisit pas la facilité. Derrière la simplicité de l’argument et le choix de la star Angelina Jolie comme interprète, il fait le pari à haut risque de retracer « la vie de la plus grande chanteuse d’opéra du monde, Maria Callas, durant ses derniers jours à Paris ».Un parti-pris cependant à rebours de tous les clichés du ‘biopic’. Lire la suite

et aussi, toujours à l’affiche :

« En fanfare » de Emmanuel Courcol

A partir d’un synopsis malicieux sur l’adoption, l’héritage génétique et la transmission culturelle, une comédie sociale enthousiasmante, dynamisée par un casting épatant (Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Succo, entre autres interprètes tous justes et convaincants) ; une fable politique autour de l’amour de la musique et de son partage comme transcendance émancipatrice au delà des différences sociales et chemin chaotique, tantôt dramatique tantôt joyeux, de solidarité et d’humanité. Un plaisir rare, plébiscité (et applaudi en fin de séance !) par plus d’1 million de spectateurs emballés alors que le film d’Emmanuel Courcol (Sélection officielle, Cannes 2024) entre dans sa 4ème semaine d’exploitation et est projeté dans 900 salles de cinéma en France. Longue vie à « En Fanfare », hymne tonitruant à la fraternité retrouvée.

« Vingt Dieux » de Louise Courvoisier

Divine surprise du dernier Festival de Cannes, Vingt Dieux, au titre malicieux, suscite d’entrée de jeu l’étonnement et l’admiration. Pour son premier long métrage, Sélection ‘Une Certain Regard’ et Prix de la Jeunesse, Cannes 2024 entre autres récompenses, Louise Courvoisier nous offre un épatant ‘western agricole’, tourné en Scope et aux couleurs, lumineuses et estivales, du Jura, sa terre natale. Avec son coscénariste Théo Abadie (et camarade de promotion de la Cinéfabrique de Lyon comme d’autres collaborateurs du film) la jeune femme, déjà lauréate de la Cinéfondation cannoise en 2018 après son court-métrage, imagine le roman d’apprentissage, à la fois rugueux, fougueux et burlesque, de Totone, 18 ans, glandeur et fanfaron, vivant à la ferme paternelle avec sa petite sœur. Lire la suite

